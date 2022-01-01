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Исландия. Лучший дивизион
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Стьярнан
Состав
€ 1,55 млн
Стьярнан - состав команды
Гардабайр
Исландия. Лучший дивизион
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Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Árni Snær Ólafsson
Вра
-
19
Лейфссон Ари
Защ
28
€ 0.4 млн
27
Данкерлуи Дамил
Защ
30
€ 0.2 млн
4
Тоуриссон Торри
Защ
27
€ 0.125 млн
24
Sigurdur Gunnar Jónsson
Защ
-
32
Örvar Logi Örvarsson
Защ
-
6
Sindri Þór Ingimarsson
Защ
-
29
Хаукссон Алекс Тор
Пол
26
€ 0.125 млн
7
Örvar Eggertsson
Пол
-
8
Jóhann Árni Gunnarsson
Пол
-
10
Daníel Finns Matthíasson
Пол
-
17
Haukur Örn Brink
Пол
-
94
Вильхамссон Арни
Нап
32
€ 0.5 млн
22
Атласон Эмил
Нап
33
€ 0.2 млн
11
Birnir Snaer Ingason
Нап
-
5
Guðmundur Kristjánsson
Нап
-
Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 4
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