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Исландия. Лучший дивизион
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Стьярнан
Результаты
€ 1,55 млн
Стьярнан - результаты матчей
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Исландия. Лучший дивизион
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Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
24.10 | 17:00
Стьярнан
6 : 0
Валюр
17.10 | 17:00
Тор Акурейри
3 : 1
Стьярнан
10.10 | 17:00
Стьярнан
0 : 0
Акурейри
20.09 | 19:00
Хафнарфьордур
5 : 2
Стьярнан
13.09 | 17:00
Стьярнан
2 : 0
ИБВ
06.09 | 17:00
Стьярнан
2 : 2
ИБВ
31.08 | 22:15
Брейдаблик
0 : 2
Стьярнан
23.08 | 20:00
Стьярнан
4 : 2
Тор Акурейри
17.08 | 22:15
Фрам
3 : 1
Стьярнан
09.08 | 21:00
Стьярнан
1 : 0
Кефлавик
03.08 | 22:15
Валюр
2 : 3
Стьярнан
26.07 | 22:15
Акранес
5 : 1
Стьярнан
19.07 | 19:00
КР Рейкьявик
5 : 0
Стьярнан
03.07 | 22:15
Хафнарфьордур
2 : 2
Стьярнан
28.06 | 20:00
Стьярнан
3 : 1
Акурейри
21.06 | 21:00
ИБВ
2 : 1
Стьярнан
16.06 | 22:15
Стьярнан
4 : 4
Брейдаблик
31.05 | 20:00
Тор Акурейри
1 : 3
Стьярнан
26.05 | 22:15
Стьярнан
1 : 3
Викингур
22.05 | 22:15
Стьярнан
0 : 1
Фрам
17.05 | 20:30
Кефлавик
1 : 1
Стьярнан
08.05 | 22:15
Стьярнан
2 : 3
КР Рейкьявик
03.05 | 21:00
Акранес
2 : 1
Стьярнан
27.04 | 22:15
Стьярнан
2 : 4
Валюр
23.04 | 22:15
Викингур
3 : 2
Стьярнан
17.04 | 23:00
Стьярнан
3 : 2
Хафнарфьордур
12.04 | 20:00
Акурейри
2 : 3
Стьярнан
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