Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
5
6
9
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
18
7
5
57
20
37
61
30
16
6
8
50
35
15
54
30
13
12
5
50
36
14
51
30
14
8
8
45
37
8
50
30
13
8
9
51
36
15
47
30
12
6
12
27
39
-12
42
30
10
10
10
44
46
-2
40
30
11
6
13
35
39
-4
39
30
10
9
11
46
50
-4
39
30
11
6
13
48
46
2
39
30
10
8
12
42
49
-7
38
30
10
7
13
40
43
-3
37
30
11
3
16
38
51
-13
36
30
8
8
14
38
48
-10
32
30
8
8
14
38
50
-12
32
30
6
6
18
33
57
-24
24
Команда
2
5
7
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
30
16
14
33
15
10
2
3
17
13
4
32
15
9
5
1
32
13
19
32
15
9
4
2
30
10
20
31
15
9
2
4
26
14
12
29
15
8
4
3
26
12
14
28
15
8
4
3
30
15
15
28
15
8
2
5
23
16
7
26
15
6
7
2
25
19
6
25
15
6
5
4
21
18
3
23
15
7
2
6
19
16
3
23
15
6
5
4
27
21
6
23
15
6
4
5
27
21
6
22
15
6
4
5
26
22
4
22
15
6
3
6
24
25
-1
21
15
4
3
8
20
28
-8
15
Команда
2
3
5
9
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
3
3
27
10
17
30
15
7
4
4
24
21
3
25
15
5
4
6
21
21
0
19
15
4
7
4
18
23
-5
19
15
4
6
5
22
25
-3
18
15
4
5
6
15
21
-6
17
15
5
1
9
14
21
-7
16
15
4
3
8
19
27
-8
15
15
4
3
8
15
28
-13
15
15
3
5
7
21
27
-6
14
15
3
2
10
22
34
-12
11
15
2
4
9
11
27
-16
10
15
2
4
9
10
26
-16
10
15
3
1
11
15
35
-20
10
15
2
4
9
12
28
-16
10
15
2
3
10
13
29
-16
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире