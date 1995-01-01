Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Русенборг
|30
|18
|7
|5
|57:20
|+37
|61
|2.
|Мольде
|30
|16
|6
|8
|50:35
|+15
|54
|3.
|Сарпсборг 08
|30
|13
|12
|5
|50:36
|+14
|51
|4.
|Стремсгодсет
|30
|14
|8
|8
|45:37
|+8
|50
|5.
|Бранн
|30
|13
|8
|9
|51:36
|+15
|47
|6.
|Одд
|30
|12
|6
|12
|27:39
|-12
|42
|7.
|Кристиансунн
|30
|10
|10
|10
|44:46
|-2
|40
|8.
|Хаугесунд
|30
|11
|6
|13
|35:39
|-4
|39
|9.
|Стабек
|30
|10
|9
|11
|46:50
|-4
|39
|10.
|Волеренга
|30
|11
|6
|13
|48:46
|+2
|39
|11.
|Тромсе
|30
|10
|8
|12
|42:49
|-7
|38
|12.
|Лиллестрем
|30
|10
|7
|13
|40:43
|-3
|37
|13.
|Сандефьорд
|30
|11
|3
|16
|38:51
|-13
|36
|14.
|Согндаль
|30
|8
|8
|14
|38:48
|-10
|32
|15.
|Олесунн
|30
|8
|8
|14
|38:50
|-12
|32
|16.
|Викинг
|30
|6
|6
|18
|33:57
|-24
|24
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стремсгодсет
|15
|10
|3
|2
|30:16
|+14
|33
|2.
|Одд
|15
|10
|2
|3
|17:13
|+4
|32
|3.
|Сарпсборг 08
|15
|9
|5
|1
|32:13
|+19
|32
|4.
|Русенборг
|15
|9
|4
|2
|30:10
|+20
|31
|5.
|Мольде
|15
|9
|2
|4
|26:14
|+12
|29
|6.
|Бранн
|15
|8
|4
|3
|30:15
|+15
|28
|7.
|Волеренга
|15
|8
|4
|3
|26:12
|+14
|28
|8.
|Сандефьорд
|15
|8
|2
|5
|23:16
|+7
|26
|9.
|Кристиансунн
|15
|6
|7
|2
|25:19
|+6
|25
|10.
|Лиллестрем
|15
|7
|2
|6
|19:16
|+3
|23
|11.
|Тромсе
|15
|6
|5
|4
|27:21
|+6
|23
|12.
|Хаугесунд
|15
|6
|5
|4
|21:18
|+3
|23
|13.
|Согндаль
|15
|6
|4
|5
|27:21
|+6
|22
|14.
|Олесунн
|15
|6
|4
|5
|26:22
|+4
|22
|15.
|Стабек
|15
|6
|3
|6
|24:25
|-1
|21
|16.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|20:28
|-8
|15
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Русенборг
|15
|9
|3
|3
|27:10
|+17
|30
|2.
|Мольде
|15
|7
|4
|4
|24:21
|+3
|25
|3.
|Бранн
|15
|5
|4
|6
|21:21
|0
|19
|4.
|Сарпсборг 08
|15
|4
|7
|4
|18:23
|-5
|19
|5.
|Стабек
|15
|4
|6
|5
|22:25
|-3
|18
|6.
|Стремсгодсет
|15
|4
|5
|6
|15:21
|-6
|17
|7.
|Хаугесунд
|15
|5
|1
|9
|14:21
|-7
|16
|8.
|Кристиансунн
|15
|4
|3
|8
|19:27
|-8
|15
|9.
|Тромсе
|15
|4
|3
|8
|15:28
|-13
|15
|10.
|Лиллестрем
|15
|3
|5
|7
|21:27
|-6
|14
|11.
|Волеренга
|15
|3
|2
|10
|22:34
|-12
|11
|12.
|Сандефьорд
|15
|3
|1
|11
|15:35
|-20
|10
|13.
|Олесунн
|15
|2
|4
|9
|12:28
|-16
|10
|14.
|Согндаль
|15
|2
|4
|9
|11:27
|-16
|10
|15.
|Одд
|15
|2
|4
|9
|10:26
|-16
|10
|16.
|Викинг
|15
|2
|3
|10
|13:29
|-16
|9