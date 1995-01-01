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    Согндаль - таблица

    Город Согндаль
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Стадион Фоссхаугане Кампус
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Русенборг 30 18 7 5 57:20 +37 61
    2. Мольде 30 16 6 8 50:35 +15 54
    3. Сарпсборг 08 30 13 12 5 50:36 +14 51
    4. Стремсгодсет 30 14 8 8 45:37 +8 50
    5. Бранн 30 13 8 9 51:36 +15 47
    6. Одд 30 12 6 12 27:39 -12 42
    7. Кристиансунн 30 10 10 10 44:46 -2 40
    8. Хаугесунд 30 11 6 13 35:39 -4 39
    9. Стабек 30 10 9 11 46:50 -4 39
    10. Волеренга 30 11 6 13 48:46 +2 39
    11. Тромсе 30 10 8 12 42:49 -7 38
    12. Лиллестрем 30 10 7 13 40:43 -3 37
    13. Сандефьорд 30 11 3 16 38:51 -13 36
    14. Согндаль 30 8 8 14 38:48 -10 32
    15. Олесунн 30 8 8 14 38:50 -12 32
    16. Викинг 30 6 6 18 33:57 -24 24
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стремсгодсет 15 10 3 2 30:16 +14 33
    2. Одд 15 10 2 3 17:13 +4 32
    3. Сарпсборг 08 15 9 5 1 32:13 +19 32
    4. Русенборг 15 9 4 2 30:10 +20 31
    5. Мольде 15 9 2 4 26:14 +12 29
    6. Бранн 15 8 4 3 30:15 +15 28
    7. Волеренга 15 8 4 3 26:12 +14 28
    8. Сандефьорд 15 8 2 5 23:16 +7 26
    9. Кристиансунн 15 6 7 2 25:19 +6 25
    10. Лиллестрем 15 7 2 6 19:16 +3 23
    11. Тромсе 15 6 5 4 27:21 +6 23
    12. Хаугесунд 15 6 5 4 21:18 +3 23
    13. Согндаль 15 6 4 5 27:21 +6 22
    14. Олесунн 15 6 4 5 26:22 +4 22
    15. Стабек 15 6 3 6 24:25 -1 21
    16. Викинг 15 4 3 8 20:28 -8 15
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Русенборг 15 9 3 3 27:10 +17 30
    2. Мольде 15 7 4 4 24:21 +3 25
    3. Бранн 15 5 4 6 21:21 0 19
    4. Сарпсборг 08 15 4 7 4 18:23 -5 19
    5. Стабек 15 4 6 5 22:25 -3 18
    6. Стремсгодсет 15 4 5 6 15:21 -6 17
    7. Хаугесунд 15 5 1 9 14:21 -7 16
    8. Кристиансунн 15 4 3 8 19:27 -8 15
    9. Тромсе 15 4 3 8 15:28 -13 15
    10. Лиллестрем 15 3 5 7 21:27 -6 14
    11. Волеренга 15 3 2 10 22:34 -12 11
    12. Сандефьорд 15 3 1 11 15:35 -20 10
    13. Олесунн 15 2 4 9 12:28 -16 10
    14. Согндаль 15 2 4 9 11:27 -16 10
    15. Одд 15 2 4 9 10:26 -16 10
    16. Викинг 15 2 3 10 13:29 -16 9
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