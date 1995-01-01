Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2017
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Согндаль
|5:2
|Волеренга
|29 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Стабек
|1:1
|Согндаль
|28 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Согндаль
|0:2
|Тромсе
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|4:1
|Согндаль
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Согндаль
|3:3
|Сарпсборг 08
|25 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:0
|Согндаль
|24 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Согндаль
|2:2
|Мольде
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|0:1
|Согндаль
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Согндаль
|0:1
|Хаугесунд
|21 тур
|9 сентября, суббота
|19:00
|Бранн
|2:1
|Согндаль
|20 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Согндаль
|2:0
|Кристиансунн
|19 тур
|11 августа, пятница
|20:00
|Сандефьорд
|2:1
|Согндаль
|18 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Согндаль
|17 тур
|15 июля, суббота
|16:30
|Согндаль
|0:3
|Русенборг
|16 тур
|9 июля, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:1
|Согндаль
|15 тур
|1 июля, суббота
|21:15
|Согндаль
|1:0
|Олесунн
|14 тур
|25 июня, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Согндаль
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|19:00
|Согндаль
|0:0
|Одд
|12 тур
|4 июня, воскресенье
|19:00
|Согндаль
|3:2
|Сандефьорд
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|19:00
|Кристиансунн
|1:1
|Согндаль
|10 тур
|20 мая, суббота
|19:00
|Согндаль
|2:3
|Бранн
|9 тур
|16 мая, вторник
|19:00
|Мольде
|1:2
|Согндаль
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Согндаль
|4:0
|Викинг
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Согндаль
|6 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Согндаль
|0:1
|Лиллестрем
|5 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|3:0
|Согндаль
|4 тур
|17 апреля, понедельник
|19:00
|Согндаль
|1:1
|Стремсгодсет
|3 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|3:0
|Согндаль
|2 тур
|5 апреля, среда
|20:00
|Согндаль
|4:1
|Стабек
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|3:1
|Согндаль