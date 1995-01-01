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    Согндаль - результаты

    Город Согндаль
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Стадион Фоссхаугане Кампус
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2017
    30 тур
    		26 ноября, воскресенье 20:00 Согндаль 5:2 Волеренга
    29 тур
    		19 ноября, воскресенье 20:00 Стабек 1:1 Согндаль
    28 тур
    		5 ноября, воскресенье 20:00 Согндаль 0:2 Тромсе
    27 тур
    		29 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 4:1 Согндаль
    26 тур
    		22 октября, воскресенье 19:00 Согндаль 3:3 Сарпсборг 08
    25 тур
    		15 октября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:0 Согндаль
    24 тур
    		1 октября, воскресенье 19:00 Согндаль 2:2 Мольде
    23 тур
    		24 сентября, воскресенье 19:00 Олесунн 0:1 Согндаль
    22 тур
    		17 сентября, воскресенье 19:00 Согндаль 0:1 Хаугесунд
    21 тур
    		9 сентября, суббота 19:00 Бранн 2:1 Согндаль
    20 тур
    		20 августа, воскресенье 19:00 Согндаль 2:0 Кристиансунн
    19 тур
    		11 августа, пятница 20:00 Сандефьорд 2:1 Согндаль
    18 тур
    		6 августа, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Согндаль
    17 тур
    		15 июля, суббота 16:30 Согндаль 0:3 Русенборг
    16 тур
    		9 июля, воскресенье 19:00 Викинг 1:1 Согндаль
    15 тур
    		1 июля, суббота 21:15 Согндаль 1:0 Олесунн
    14 тур
    		25 июня, воскресенье 19:00 Русенборг 3:0 Согндаль
    13 тур
    		18 июня, воскресенье 19:00 Согндаль 0:0 Одд
    12 тур
    		4 июня, воскресенье 19:00 Согндаль 3:2 Сандефьорд
    11 тур
    		28 мая, воскресенье 19:00 Кристиансунн 1:1 Согндаль
    10 тур
    		20 мая, суббота 19:00 Согндаль 2:3 Бранн
    9 тур
    		16 мая, вторник 19:00 Мольде 1:2 Согндаль
    8 тур
    		13 мая, суббота 19:00 Согндаль 4:0 Викинг
    7 тур
    		7 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:0 Согндаль
    6 тур
    		30 апреля, воскресенье 19:00 Согндаль 0:1 Лиллестрем
    5 тур
    		23 апреля, воскресенье 19:00 Волеренга 3:0 Согндаль
    4 тур
    		17 апреля, понедельник 19:00 Согндаль 1:1 Стремсгодсет
    3 тур
    		9 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 3:0 Согндаль
    2 тур
    		5 апреля, среда 20:00 Согндаль 4:1 Стабек
    1 тур
    		2 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:1 Согндаль
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