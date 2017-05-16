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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Согндаль
Мольде - Согндаль: обзор матча 16 мая 2017
Мольде
16.05.2017, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
1 : 2
Завершен
Согндаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мольде - Согндаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Согндаль
Товарищеские матчи
ЦСКА
3 : 0
07.02.2019
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Согндаль
5 : 2
26.11.2017
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
1 : 1
19.11.2017
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Согндаль
0 : 2
05.11.2017
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
4 : 1
29.10.2017
Согндаль
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
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Мольде
Согндаль
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