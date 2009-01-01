Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
20
3
3
56
20
36
63
26
16
6
4
47
30
17
54
26
14
6
6
48
28
20
48
26
11
9
6
36
29
7
42
26
11
6
9
32
31
1
39
26
10
7
9
35
31
4
37
26
9
10
7
34
31
3
37
26
10
5
11
40
37
3
35
26
10
3
13
32
45
-13
33
26
8
9
9
32
29
3
33
26
8
7
11
26
30
-4
31
26
4
7
15
27
45
-18
19
26
4
5
17
28
54
-26
17
26
4
3
19
19
52
-33
15
Команда
1
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
23
10
13
33
13
10
2
1
26
10
16
32
13
8
2
3
23
14
9
26
13
8
1
4
18
14
4
25
13
7
3
3
26
17
9
24
13
7
2
4
20
18
2
23
13
6
5
2
19
13
6
23
13
6
4
3
18
14
4
22
13
6
3
4
18
13
5
21
13
5
3
5
19
18
1
18
13
4
6
3
15
12
3
18
13
3
3
7
12
21
-9
12
13
2
4
7
16
23
-7
10
13
2
2
9
14
28
-14
8
Команда
2
3
5
6
7
9
10
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
1
2
30
10
20
31
13
7
3
3
22
11
11
24
13
6
3
4
24
20
4
21
13
6
3
4
13
13
0
21
13
3
8
2
18
15
3
17
13
4
3
6
17
17
0
15
13
4
3
6
17
17
0
15
13
3
5
5
15
18
-3
14
13
3
1
9
12
27
-15
10
13
2
4
7
8
17
-9
10
13
2
3
8
17
23
-6
9
13
2
3
8
11
22
-11
9
13
2
3
8
14
26
-12
9
13
1
0
12
7
31
-24
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире