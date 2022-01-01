Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
25
9
8
57
32
25
84
42
20
10
12
65
45
20
70
42
18
14
10
55
43
12
68
42
16
18
8
50
37
13
66
42
16
16
10
55
40
15
64
42
16
15
11
53
43
10
63
42
18
9
15
52
47
5
63
42
17
10
15
47
47
0
61
42
14
13
15
49
52
-3
55
42
14
13
15
42
52
-10
55
42
13
16
13
31
29
2
55
42
14
11
17
44
44
0
53
42
13
14
15
55
56
-1
53
42
12
16
14
47
51
-4
52
42
14
9
19
44
49
-5
51
42
12
14
16
50
52
-2
50
42
11
17
14
40
49
-9
50
42
13
11
18
32
43
-11
50
42
11
15
16
42
51
-9
48
42
9
18
15
42
50
-8
45
42
11
10
21
49
63
-14
43
42
9
14
19
40
66
-26
41
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
17
3
1
34
14
20
54
21
13
7
1
34
13
21
46
21
13
5
3
28
12
16
44
21
12
6
3
39
20
19
42
21
12
5
4
27
16
11
41
21
11
6
4
33
18
15
39
21
10
9
2
25
14
11
39
21
11
5
5
34
20
14
38
21
10
8
3
28
14
14
38
21
10
7
4
29
16
13
37
21
11
3
7
27
22
5
36
21
10
6
5
24
21
3
36
21
9
9
3
38
26
12
36
21
10
5
6
24
17
7
35
21
7
11
3
22
19
3
32
21
8
7
6
19
19
0
31
21
8
6
7
28
24
4
30
21
7
9
5
18
15
3
30
21
7
9
5
26
21
5
30
21
7
6
8
24
23
1
27
21
6
7
8
27
33
-6
25
21
6
7
8
24
32
-8
25
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
8
6
7
23
18
5
30
21
8
4
9
26
25
1
28
21
6
9
6
25
23
2
27
21
6
8
7
27
26
1
26
21
5
10
6
19
23
-4
25
21
6
7
8
13
14
-1
25
21
5
7
9
21
30
-9
22
21
5
7
9
21
30
-9
22
21
6
4
11
25
31
-6
22
21
4
9
8
18
28
-10
21
21
4
8
9
22
28
-6
20
21
4
7
10
18
31
-13
19
21
3
10
8
21
30
-9
19
21
3
10
8
22
30
-8
19
21
5
3
13
22
30
-8
18
21
4
5
12
17
30
-13
17
21
4
5
12
19
35
-16
17
21
4
4
13
15
28
-13
16
21
3
7
11
16
34
-18
16
21
3
6
12
8
26
-18
15
21
2
7
12
20
31
-11
13
21
3
3
15
11
31
-20
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире