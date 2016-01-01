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УКАМ Мурсия
Результаты
УКАМ Мурсия - результаты матчей
Мурсия
Сайт:
http://www.ucamdeportes.com/ucamcf/
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Сегунда. 2016/2017
10.06 | 21:30
Химнастик
1 : 0
УКАМ Мурсия
04.06 | 21:00
УКАМ Мурсия
0 : 1
Алькоркон
26.05 | 21:00
Леванте
3 : 1
УКАМ Мурсия
20.05 | 20:00
УКАМ Мурсия
3 : 1
Уэска
14.05 | 13:00
Луго
0 : 0
УКАМ Мурсия
06.05 | 19:00
Нумансия
1 : 0
УКАМ Мурсия
29.04 | 17:00
УКАМ Мурсия
1 : 0
Тенерифе
22.04 | 21:30
Жирона
1 : 2
УКАМ Мурсия
16.04 | 19:00
УКАМ Мурсия
0 : 1
Райо Вальекано
09.04 | 19:00
Овьедо
2 : 0
УКАМ Мурсия
01.04 | 19:00
УКАМ Мурсия
1 : 1
Кадис
26.03 | 19:00
Реус Депортиу
0 : 0
УКАМ Мурсия
18.03 | 20:00
УКАМ Мурсия
2 : 0
Хетафе
11.03 | 20:00
Мирандес
1 : 1
УКАМ Мурсия
05.03 | 14:00
УКАМ Мурсия
1 : 1
Мальорка
26.02 | 18:00
Альмерия
2 : 3
УКАМ Мурсия
18.02 | 18:00
УКАМ Мурсия
1 : 3
Вальядолид
12.02 | 20:00
Эльче
1 : 1
УКАМ Мурсия
03.02 | 22:00
УКАМ Мурсия
1 : 0
Севилья
29.01 | 18:00
Кордоба
1 : 1
УКАМ Мурсия
21.01 | 22:00
УКАМ Мурсия
1 : 0
Сарагоса
14.01 | 20:00
УКАМ Мурсия
1 : 1
Химнастик
11.01 | 22:00
УКАМ Мурсия
0 : 2
Леванте
08.01 | 14:00
Алькоркон
0 : 0
УКАМ Мурсия
10.12 | 20:00
Уэска
5 : 2
УКАМ Мурсия
03.12 | 20:15
УКАМ Мурсия
1 : 2
Луго
26.11 | 20:00
УКАМ Мурсия
3 : 2
Нумансия
20.11 | 20:00
Тенерифе
2 : 1
УКАМ Мурсия
13.11 | 20:00
УКАМ Мурсия
0 : 1
Жирона
05.11 | 20:00
Райо Вальекано
0 : 1
УКАМ Мурсия
30.10 | 20:00
УКАМ Мурсия
0 : 1
Овьедо
23.10 | 19:00
Кадис
2 : 2
УКАМ Мурсия
16.10 | 19:00
УКАМ Мурсия
0 : 2
Реус Депортиу
08.10 | 19:00
Хетафе
2 : 0
УКАМ Мурсия
02.10 | 13:00
УКАМ Мурсия
2 : 2
Мирандес
25.09 | 19:00
Мальорка
0 : 0
УКАМ Мурсия
21.09 | 23:00
УКАМ Мурсия
4 : 0
Альмерия
17.09 | 19:00
Вальядолид
0 : 1
УКАМ Мурсия
11.09 | 19:00
УКАМ Мурсия
1 : 1
Эльче
02.09 | 21:00
Севилья
1 : 1
УКАМ Мурсия
28.08 | 20:00
УКАМ Мурсия
1 : 1
Кордоба
22.08 | 21:00
Сарагоса
3 : 1
УКАМ Мурсия
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