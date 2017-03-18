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Расписание матчей
Испания. Сегунда
УКАМ Мурсия - Хетафе
УКАМ Мурсия - Хетафе: обзор матча 18 марта 2017
УКАМ Мурсия
18.03.2017, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 30 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча УКАМ Мурсия - Хетафе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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