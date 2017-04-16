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Расписание матчей
Испания. Сегунда
УКАМ Мурсия - Райо Вальекано
УКАМ Мурсия - Райо Вальекано: обзор матча 16 апреля 2017
УКАМ Мурсия
16.04.2017, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
26'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол УКАМ Мурсия - Райо Вальекано
89'
Замена
Куини
️️️️
П. Эберт
78'
Желтая карточка
З. Каштру
74'
Желтая карточка
А. Эмбарба
73'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
65'
Замена
Р. Баэна
️️️️
Р. Трасоррас
26'
ГОЛ! 0:1!
Х. Гуэрра
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча УКАМ Мурсия - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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Райо Вальекано
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