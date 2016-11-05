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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - УКАМ Мурсия
Райо Вальекано - УКАМ Мурсия: обзор матча 05 ноября 2016
Райо Вальекано
05.11.2016, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 13 тур
0 : 1
Завершен
УКАМ Мурсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - УКАМ Мурсия
Желтая карточка
Р. Рац
53'
Начало матча
Статистика матча Райо Вальекано - УКАМ Мурсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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Райо Вальекано
УКАМ Мурсия
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