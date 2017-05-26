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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - УКАМ Мурсия
Леванте - УКАМ Мурсия: обзор матча 26 мая 2017
Леванте
26.05.2017, пятница, 21:00
Испания. Сегунда, 40 тур
3 : 1
Завершен
УКАМ Мурсия
71'
Х. Муньос Муньос
90'
Х. Муньос Муньос
90'
В. Касадесус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - УКАМ Мурсия
ГОЛ! 3:0!
В. Касадесус
90'
ГОЛ! 2:0!
Х. Муньос Муньос
90'
Желтая карточка
Верса
88'
ГОЛ! 1:0!
Х. Муньос Муньос
71'
Желтая карточка
Ж. Лерма
64'
Желтая карточка
В. Касадесус
55'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Леванте - УКАМ Мурсия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
УКАМ Мурсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
1 : 3
28.10.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 0
01.11.2023
Линарес
Испания. Кубок, 1 раунд
УКАМ Мурсия
3 : 4
01.12.2021
Депортиво
Испания. Кубок, 1/64 финала
УКАМ Мурсия
0 : 2
17.12.2020
Бетис
Испания. Сегунда, 42 тур
Химнастик
1 : 0
10.06.2017
УКАМ Мурсия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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