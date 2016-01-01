Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ПАС - турнирная таблица

Яннина
Стадион:
Зосимадес
Тренер:
Яннис Петракис
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
ПАОК
2
АЕК
3
Олимпиакос
4
Панатинаикос
5
Арис
6
Астерас
7
Пансерраикос
8
ОФИ
9
Панетоликос
10
Атромитос
11
Волос
12
ПАС Ламия
13
Кифисиас
14
ПАС
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
3
4
65
21
44
60
26
17
8
1
60
24
36
59
26
18
3
5
58
23
35
57
26
17
5
4
62
21
41
56
26
13
5
8
39
28
11
44
32
11
5
16
40
52
-12
38
32
9
9
14
35
49
-14
36
32
8
12
12
36
49
-13
36
32
8
10
14
30
48
-18
34
32
7
12
13
32
49
-17
33
32
8
9
15
34
54
-20
33
26
8
7
11
33
44
-11
31
32
5
10
17
35
67
-32
25
32
4
10
18
29
59
-30
22
Группа A
1
ПАОК
2
АЕК
3
Олимпиакос
4
Панатинаикос
5
Арис
6
ПАС Ламия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
21
13
8
20
10
6
1
3
20
10
10
19
10
5
2
3
20
12
8
16
10
5
1
4
20
16
4
16
10
4
1
5
12
14
-2
13
10
0
1
9
7
35
-28
1
Группа B
1
Панетоликос
2
Атромитос
3
Волос
4
Кифисиас
5
ОФИ
6
Пансерраикос
7
Астерас
8
ПАС
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3
-3
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
Команда
1
АЕК
2
ПАОК
3
Олимпиакос
4
Панатинаикос
5
Арис
6
Пансерраикос
7
ОФИ
8
Атромитос
9
ПАС Ламия
10
Панетоликос
11
Астерас
12
Волос
13
ПАС
14
Кифисиас
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
32
8
24
33
13
10
2
1
32
8
24
32
13
10
0
3
36
13
23
30
13
9
3
1
33
8
25
30
13
9
2
2
24
13
11
29
17
7
6
4
23
19
4
27
17
7
6
4
25
17
8
27
16
5
6
5
18
20
-2
21
13
6
2
5
19
19
0
20
15
5
4
6
14
22
-8
19
16
5
4
7
22
28
-6
19
16
5
4
7
24
29
-5
19
16
2
6
8
12
22
-10
12
15
2
6
7
19
29
-10
12
Группа 1
1
АЕК
2
ПАОК
3
Олимпиакос
4
Панатинаикос
5
Арис
6
ПАС Ламия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
2
9
13
5
4
0
1
12
5
7
12
5
4
0
1
12
5
7
11
5
2
1
2
9
8
1
7
5
1
1
3
6
8
-2
4
5
0
1
4
3
19
-16
1
Группа 2
1
Панетоликос
2
Атромитос
3
Кифисиас
4
Пансерраикос
5
Астерас
6
ПАС
7
Волос
8
ОФИ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
ПАОК
2
Олимпиакос
3
АЕК
4
Панатинаикос
5
Астерас
6
Панетоликос
7
Арис
8
Волос
9
Кифисиас
10
Атромитос
11
ПАС Ламия
12
ПАС
13
Пансерраикос
14
ОФИ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
1
3
33
13
20
28
13
8
3
2
22
10
12
27
13
7
5
1
28
16
12
26
13
8
2
3
29
13
16
26
16
6
1
9
18
24
-6
19
17
3
6
8
16
26
-10
15
13
4
3
6
15
15
0
15
16
3
5
8
10
25
-15
14
17
3
4
10
16
38
-22
13
16
2
6
8
14
29
-15
12
13
2
5
6
14
25
-11
11
16
2
4
10
17
37
-20
10
15
2
3
10
12
30
-18
9
15
1
6
8
11
32
-21
9
Группа 1
1
Арис
2
Панатинаикос
3
ПАОК
4
АЕК
5
Олимпиакос
6
ПАС Ламия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
6
6
0
9
5
3
0
2
11
8
3
9
5
2
2
1
9
8
1
8
5
2
0
3
9
8
1
6
5
1
2
2
8
7
1
4
5
0
0
5
4
16
-12
0
Группа 2
1
Волос
2
ОФИ
3
Атромитос
4
Кифисиас
5
Пансерраикос
6
Астерас
7
ПАС
8
Панетоликос
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

❗Олимпиакос: -1

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+