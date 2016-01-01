Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
6
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
3
4
65
21
44
60
26
17
8
1
60
24
36
59
26
18
3
5
58
23
35
57
26
17
5
4
62
21
41
56
26
13
5
8
39
28
11
44
32
11
5
16
40
52
-12
38
32
9
9
14
35
49
-14
36
32
8
12
12
36
49
-13
36
32
8
10
14
30
48
-18
34
32
7
12
13
32
49
-17
33
32
8
9
15
34
54
-20
33
26
8
7
11
33
44
-11
31
32
5
10
17
35
67
-32
25
32
4
10
18
29
59
-30
22
Группа A
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
21
13
8
20
10
6
1
3
20
10
10
19
10
5
2
3
20
12
8
16
10
5
1
4
20
16
4
16
10
4
1
5
12
14
-2
13
10
0
1
9
7
35
-28
1
Группа B
3
4
5
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
3
-3
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
Команда
1
2
7
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
10
3
0
32
8
24
33
13
10
2
1
32
8
24
32
13
10
0
3
36
13
23
30
13
9
3
1
33
8
25
30
13
9
2
2
24
13
11
29
17
7
6
4
23
19
4
27
17
7
6
4
25
17
8
27
16
5
6
5
18
20
-2
21
13
6
2
5
19
19
0
20
15
5
4
6
14
22
-8
19
16
5
4
7
22
28
-6
19
16
5
4
7
24
29
-5
19
16
2
6
8
12
22
-10
12
15
2
6
7
19
29
-10
12
Группа 1
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
11
2
9
13
5
4
0
1
12
5
7
12
5
4
0
1
12
5
7
11
5
2
1
2
9
8
1
7
5
1
1
3
6
8
-2
4
5
0
1
4
3
19
-16
1
Группа 2
3
5
6
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
3
2
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
9
1
3
33
13
20
28
13
8
3
2
22
10
12
27
13
7
5
1
28
16
12
26
13
8
2
3
29
13
16
26
16
6
1
9
18
24
-6
19
17
3
6
8
16
26
-10
15
13
4
3
6
15
15
0
15
16
3
5
8
10
25
-15
14
17
3
4
10
16
38
-22
13
16
2
6
8
14
29
-15
12
13
2
5
6
14
25
-11
11
16
2
4
10
17
37
-20
10
15
2
3
10
12
30
-18
9
15
1
6
8
11
32
-21
9
Группа 1
1
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
6
6
0
9
5
3
0
2
11
8
3
9
5
2
2
1
9
8
1
8
5
2
0
3
9
8
1
6
5
1
2
2
8
7
1
4
5
0
0
5
4
16
-12
0
Группа 2
1
2
4
6
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
0
2
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
❗Олимпиакос: -1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире