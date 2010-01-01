Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
8
9
10
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
27
3
0
73
16
57
84
30
20
3
7
61
31
30
63
30
13
9
8
41
31
10
48
30
13
7
10
45
33
12
46
30
12
7
11
36
37
-1
43
30
11
9
10
28
31
-3
42
30
10
11
9
35
42
-7
41
30
10
8
12
35
33
2
38
30
9
8
13
25
38
-13
35
30
9
8
13
33
32
1
35
30
8
10
12
29
42
-13
34
30
7
13
10
24
34
-10
34
29
7
11
11
30
34
-4
32
30
7
9
14
32
48
-16
30
30
6
7
17
29
49
-20
25
29
5
7
17
24
49
-25
22
Команда
3
7
8
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
1
0
43
11
32
43
15
11
2
2
36
14
22
35
15
9
2
4
28
15
13
29
15
7
6
2
16
10
6
27
15
7
4
4
14
12
2
25
15
6
5
4
20
23
-3
23
15
6
5
4
18
16
2
23
15
6
4
5
17
13
4
22
15
5
5
5
17
17
0
20
15
5
5
5
18
22
-4
20
15
4
8
3
16
17
-1
20
15
6
1
8
12
20
-8
19
15
5
4
6
14
14
0
19
15
4
6
5
16
17
-1
18
15
4
3
8
18
24
-6
15
14
2
4
8
10
22
-12
10
Команда
3
5
8
9
10
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
2
0
30
5
25
41
15
9
1
5
25
17
8
28
15
7
4
4
23
15
8
25
15
4
6
5
15
19
-4
18
15
4
5
6
17
18
-1
17
15
4
5
6
14
19
-5
17
15
5
1
9
20
27
-7
16
15
3
7
5
13
18
-5
16
15
4
4
7
19
18
1
16
15
4
4
7
18
20
-2
16
15
3
5
7
11
20
-9
14
15
3
5
7
8
17
-9
14
15
3
3
9
16
31
-15
12
14
2
6
6
13
17
-4
12
15
3
3
9
14
27
-13
12
15
2
4
9
11
25
-14
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире