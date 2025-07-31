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Северная Ирландия. Премьершип
Команды
Линфилд
Новости
€ 925 тыс
Линфилд - новости команды
Белфаст
Северная Ирландия. Премьершип
Стадион:
Виндзор Парк
Сайт:
http://www.linfieldfc.com/front.asp
Тренер:
Дэвид Хили
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Линфилд» – «Жальгирис»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:26
«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки
2025.07.15 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025
2025.07.15 10:59
«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.08 10:06
Прогноз на точный счeт матча «Шелбурн» – «Линфилд»: Лига чемпионов, 9 июля 2025
2025.07.08 08:27
Хайкин прокомментировал победу «Буде-Глимта» со счетом 8:0 в отборе ЛЧ
2022.07.28 07:46
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным забил восемь безответных мячей «Линфилду» и прошел в следующий раунд
2022.07.27 20:53
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным уступил «Линфилду»
2022.07.20 09:41
2
Нападающий «Селтика» дисквалифицирован за то, что повязал клубный шарф на ворота соперника
2017.07.20 19:42
4
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
4
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
4
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
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«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
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