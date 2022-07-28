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- 27 июля 2022
- 20:53 Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным забил восемь безответных мячей «Линфилду» и прошел в следующий раунд
- 20 июля 2022
- 09:41 Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным уступил «Линфилду» 2
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- 19:42 Нападающий «Селтика» дисквалифицирован за то, что повязал клубный шарф на ворота соперника 4
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