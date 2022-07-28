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    Хайкин прокомментировал победу «Буде-Глимта» со счетом 8:0 в отборе ЛЧ

    Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин поделился эмоциями после разгрома «Линфилда» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

    • Норвежцы победили со счетом 8:0.
    • «Буде-Глимт» прошел дальше, поскольку в 1-й игре уступил всего 0:1.

    «Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным – мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок.

    Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол – тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.

    Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка.

    Под каким названием он будет для «Буде-Глимт», зависит полностью от нас. Мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов», – сказал Хайкин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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