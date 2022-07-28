Хайкин прокомментировал победу «Буде-Глимта» со счетом 8:0 в отборе ЛЧ

Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин поделился эмоциями после разгрома «Линфилда» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Норвежцы победили со счетом 8:0.

«Буде-Глимт» прошел дальше, поскольку в 1-й игре уступил всего 0:1.

«Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным – мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок.

Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол – тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.

Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка.

Под каким названием он будет для «Буде-Глимт», зависит полностью от нас. Мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов», – сказал Хайкин.