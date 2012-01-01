Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
42
21
12
9
49
35
14
75
42
20
14
8
59
34
25
74
42
18
17
7
57
41
16
71
42
17
15
10
46
28
18
66
42
19
8
15
59
52
7
65
42
17
13
12
47
40
7
64
42
18
10
14
48
44
4
64
41
16
13
12
47
42
5
61
42
16
11
15
52
50
2
59
42
13
18
11
57
51
6
57
42
13
18
11
40
46
-6
57
42
13
16
13
45
46
-1
55
42
14
13
15
48
49
-1
55
42
13
15
14
44
50
-6
54
42
13
13
16
54
56
-2
52
42
12
15
15
47
52
-5
51
42
12
13
17
39
45
-6
49
41
10
18
13
42
48
-6
48
42
12
11
19
39
54
-15
47
42
12
8
22
44
54
-10
44
42
10
9
23
39
61
-22
39
42
8
8
26
35
59
-24
32
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
12
7
2
38
14
24
43
21
12
6
3
29
12
17
42
21
11
8
2
29
14
15
41
21
11
8
2
31
20
11
41
21
12
4
5
35
14
21
40
21
12
4
5
32
21
11
40
20
12
2
6
27
18
9
38
21
11
4
6
29
21
8
37
21
9
9
3
34
24
10
36
21
9
9
3
26
14
12
36
21
8
11
2
23
17
6
35
21
9
8
4
26
14
12
35
21
9
8
4
21
13
8
35
21
8
10
3
26
16
10
34
21
10
3
8
29
25
4
33
21
9
6
6
28
25
3
33
21
9
6
6
30
28
2
33
21
7
8
6
26
20
6
29
21
8
5
8
24
26
-2
29
21
7
7
7
26
20
6
28
21
7
5
9
25
25
0
26
21
6
6
9
20
22
-2
24
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
10
4
7
20
21
-1
34
21
9
5
7
30
27
3
32
21
8
7
6
20
14
6
31
21
8
7
6
21
20
1
31
21
7
9
5
26
21
5
30
21
7
8
6
23
24
-1
29
21
8
4
9
21
26
-5
28
21
6
6
9
28
36
-8
24
21
4
11
6
20
24
-4
23
21
6
4
11
19
32
-13
22
21
5
7
9
17
29
-12
22
21
5
7
9
21
32
-11
22
21
4
9
8
23
27
-4
21
21
5
6
10
19
30
-11
21
21
4
9
8
16
25
-9
21
21
4
7
10
20
29
-9
19
20
1
12
7
12
20
-8
15
21
3
5
13
18
32
-14
14
21
2
4
15
15
35
-20
10
21
1
7
13
10
33
-23
10
21
2
2
17
15
37
-22
8
21
0
4
17
9
40
-31
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире