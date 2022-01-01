Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
10
1
1
32
11
21
31
13
8
4
1
21
11
10
28
13
6
6
1
23
11
12
24
12
7
3
2
20
12
8
24
14
7
3
4
22
19
3
24
13
6
4
3
16
15
1
22
13
6
3
4
24
20
4
21
13
7
0
6
25
19
6
21
14
5
4
5
22
24
-2
19
12
6
0
6
17
18
-1
18
13
5
3
5
14
19
-5
18
13
4
3
6
14
21
-7
15
14
3
3
8
16
23
-7
12
13
1
8
4
17
19
-2
11
13
3
2
8
15
29
-14
11
13
2
3
8
17
25
-8
9
13
3
0
10
19
29
-10
9
13
2
2
9
17
26
-9
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
14
5
9
21
7
6
1
0
20
4
16
19
7
5
1
1
8
4
4
16
6
5
0
1
16
7
9
15
7
4
2
1
14
8
6
14
7
4
1
2
17
12
5
13
6
3
2
1
13
5
8
11
6
3
2
1
9
7
2
11
8
3
2
3
12
13
-1
11
7
3
1
3
10
10
0
10
7
3
1
3
10
11
-1
10
6
3
0
3
6
9
-3
9
6
2
3
1
7
7
0
9
6
2
2
2
9
10
-1
8
5
2
2
1
6
5
1
8
7
2
0
5
12
18
-6
6
7
0
5
2
8
10
-2
5
5
1
1
3
7
8
-1
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
2
0
12
4
8
17
7
3
4
0
10
6
4
13
5
4
0
1
12
7
5
12
5
3
1
1
6
4
2
10
6
3
0
3
11
9
2
9
7
3
0
4
7
12
-5
9
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
2
2
7
8
-1
8
8
2
1
5
8
16
-8
7
6
1
3
2
9
9
0
6
6
1
3
2
8
11
-3
6
7
2
0
5
9
12
-3
6
8
1
1
6
10
18
-8
4
7
0
3
4
8
14
-6
3
6
1
0
5
7
11
-4
3
7
0
2
5
6
13
-7
2
6
0
1
5
5
18
-13
1
7
0
1
6
8
15
-7
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире