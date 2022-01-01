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Польша. Экстракласса
Команды
Корона
Состав
€ 16,55 млн
Корона - состав команды
Кельце
Польша. Экстракласса
Стадион:
Сузуки Арена
Сайт:
http://www.korona-kielce.pl
Тренер:
Камил Кузера
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Деконски Ксавье
Вра
23
€ 2 млн
87
Rafal Mamla
Вра
-
44
Сотериу Костас
Защ
30
€ 0.65 млн
23
Рубежич Слободан
Защ
26
€ 0.5 млн
11
Konrad Matuszewski
Защ
-
2
Ariel Mosór
Защ
-
32
Лингр Ондржей
Пол
28
€ 3 млн
88
Светлин Тамар
Пол
25
€ 2.5 млн
19
Амейо Майкл
Пол
26
€ 1.5 млн
86
Густафсон Симон
Пол
31
€ 0.6 млн
77
Кебула Марцин
Пол
30
€ 0.15 млн
8
Martin Remacle
Пол
-
35
Kamil Jakubczyk
Пол
-
67
Norbert Barczak
Пол
-
7
Dawid Błanik
Пол
-
13
Miłosz Strzeboński
Пол
-
6
Marcel Pieczek
Пол
-
30
Мена Камило
Нап
24
€ 4 млн
71
Длугош Виктор
Нап
26
€ 0.75 млн
14
Степински Мариуш
Нап
31
€ 0.5 млн
70
Антонин
Нап
26
€ 0.4 млн
99
Daniel Bak
Нап
-
22
Morgan Fassbender
Нап
-
10
Nono
Нап
-
18
P. Hellebrand
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 11, нападающих: 8
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