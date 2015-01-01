Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|39
|Сафонов Матвей
|Вра
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 15 млн.
|1
|Агкацев Станислав
|Вра
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|4
|Алонсо Хуниор
|Защ
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 7 млн.
|31
|Кайо
|Защ
|27
|3
|1
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|82
|Волков Сергей
|Защ
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|98
|Петров Сергей
|Защ
|32
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|6
|Рамирес Кристиан
|Защ
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 5 млн.
|2
|Сорокин Егор
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 2 млн.
|84
|Литвинов Вячеслав
|Защ
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|88
|Кривцов Никита
|Пол
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|20
|Боржес Кади
|Пол
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|14
|Баньяц Михайло
|Пол
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|16
|Ленини Кевин
|Пол
|26
|3
|1
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|74
|Сперцян Эдуард
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 9 млн.
|11
|Батчи Жоау
|Пол
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|7
|Ахметов Ильзат
|Пол
|25
|1
|0
|1
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|11
|Ионов Алексей
|Нап
|34
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1.8 млн.
|9
|Кордоба Джон
|Нап
|29
|3
|2
|0
|0
|0
|€ 11 млн.
|40
|Олусегун Олакунле
|Нап
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1.7 млн.
|90
|Кобнан Мозес Давид
|Нап
|20
|3
|1
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|96
|Кокшаров Александр
|Нап
|18
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Мацукатов Алекс
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|53
|Черников Александр
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|85
|Окоронкво Джонатан
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.05 млн.
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 6