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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Состав
€ 100,90 млн
ФК Краснодар - состав команды
Краснодар
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ozon Арена
Сайт:
http://www.fckrasnodar.ru
Тренер:
Мурад Мусаев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Агкацев Станислав
Вра
24
€ 12 млн
16
Корякин Александр
Вра
24
€ 0.75 млн
3
Тормена Витор
Защ
30
€ 8 млн
15
Оласа Лукас
Защ
32
€ 3.5 млн
17
Пальцев Валентин
Защ
25
€ 3 млн
40
Вахания Илья
Защ
25
€ 3 млн
5
Жубал
Защ
33
€ 1.5 млн
98
Петров Сергей
Защ
35
€ 0.25 млн
2
Родригес Майсон
Защ
-
18
Кристиан
Пол
25
€ 12 млн
53
Черников Александр
Пол
26
€ 8 млн
11
Батчи Жоау
Пол
28
€ 8 млн
88
Кривцов Никита
Пол
24
€ 7.5 млн
8
Аугусто Дуглас
Пол
29
€ 7 млн
6
Ленини Кевин
Пол
29
€ 5 млн
47
Уткин Даниил
Пол
27
€ 1.5 млн
21
Оздоев Магомед
Пол
34
€ 1.2 млн
27
Буркин Ефим
Пол
18
€ 0.3 млн
34
Голубков Павел
Пол
19
-
60
Полевой Андрей
Пол
18
-
9
Кордоба Джон
Нап
33
€ 10 млн
10
Воробьев Дмитрий
Нап
28
€ 6 млн
15
Боселли Хуан
Нап
26
€ 1.5 млн
29
Гусейнов Эльдар
Нап
18
€ 0.3 млн
70
Дряхлов Артем
Нап
18
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 5
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