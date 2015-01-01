Зимний кубок РПЛ (2023) Россия. Премьер-лига (2022-2023) Россия. Кубок (2022-2023) Россия. Премьер-лига (2021-2022) Россия. Кубок (2021-2022) Россия. Кубок (2020-2021) Лига Европы (2020-2021) Россия. Премьер-лига (2020-2021) Лига чемпионов (2020-2021) Лига Европы (2019-2020) Россия. Премьер-лига (2019-2020) Лига чемпионов (2019-2020) Лига Европы (2018-2019) Россия. Премьер-лига (2018-2019) Россия. Кубок (2017-2018) Россия. Премьер-лига (2017-2018) Лига Европы (2017-2018) Лига Европы (2016-2017) Россия. Кубок (2016-2017) Россия. Премьер-лига (2016-2017) Россия. Кубок (2015-2016) Лига Европы (2015-2016) Россия. Премьер-лига (2015-2016) Россия. Премьер-лига (2014-2015) Лига Европы (2014-2015) Россия. Премьер-Лига (2013-2014) Россия. Премьер-Лига (2012-2013) Россия. Премьер-лига (2011-2012) Россия. Первый дивизион (2010) Россия. Первый дивизион (2009)

Статистика по турнирам:

Статистика по турнирам: