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    Краснодар - состав

    Город Краснодар
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://www.fckrasnodar.ru
    Стадион ФК Краснодар
    Тренер Владимир Ивич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    39 Сафонов Матвей Россия Вра 24 2 0 0 0 0 € 15 млн.
    1 Агкацев Станислав Россия Вра 21 1 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    4 Алонсо Хуниор Парагвай Защ 30 3 0 0 0 0 € 7 млн.
    31 Кайо Бразилия Защ 27 3 1 0 0 0 € 2 млн.
    82 Волков Сергей Россия Защ 20 3 0 0 0 0 € 1 млн.
    98 Петров Сергей Россия Защ 32 2 0 0 0 0 € 1 млн.
    6 Рамирес Кристиан Эквадор Россия Защ 28 2 0 0 0 0 € 5 млн.
    2 Сорокин Егор Россия Защ 27 2 0 0 0 0 € 2 млн.
    84 Литвинов Вячеслав Россия Защ 21 2 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    88 Кривцов Никита Россия Пол 20 3 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    20 Боржес Кади Бразилия Пол 26 3 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    14 Баньяц Михайло Сербия Пол 23 3 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    16 Ленини Кевин Кабо-Верде Пол 26 3 1 0 0 0 € 1 млн.
    74 Сперцян Эдуард Армения Россия Пол 22 2 0 0 0 0 € 9 млн.
    11 Батчи Жоау Ангола Пол 24 2 0 0 0 0 € 1 млн.
    7 Ахметов Ильзат Россия Киргизия Пол 25 1 0 1 0 0 € 2.5 млн.
    11 Ионов Алексей Россия Нап 34 3 0 0 0 0 € 1.8 млн.
    9 Кордоба Джон Колумбия Нап 29 3 2 0 0 0 € 11 млн.
    40 Олусегун Олакунле Нигерия Нап 20 3 0 0 0 0 € 1.7 млн.
    90 Кобнан Мозес Давид Нигерия Нап 20 3 1 0 1 0 € 0.4 млн.
    96 Кокшаров Александр Россия Нап 18 2 0 0 0 0 -
    15 Мацукатов Алекс Россия Пол 24 - - - - - -
    53 Черников Александр Россия Пол 23 - - - - - -
    85 Окоронкво Джонатан Нигерия Нап 19 - - - - - € 0.05 млн.
    Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 6
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