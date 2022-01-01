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€ 100,90 млн
ФК Кранодар - новости команды
Краснодар
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ozon Арена
Сайт:
http://www.fckrasnodar.ru
Тренер:
Мурад Мусаев
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
Вчера, 19:53
13
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 17:58
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
Вчера, 17:11
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 15:29
25
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
Вчера, 15:00
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Краснодара» и ЦСКА на победу в матче 14 тура
Вчера, 09:13
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
Вчера, 00:40
8
Определены две причины тяжелого бедствия «Краснодара»
Вчера, 00:35
4
Назначены комментаторы на матч «Краснодар» – ЦСКА
5 ноября
5
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
5 ноября
45
Карасев обслужит центральный матч 14-го тура РПЛ и другие судейские назначения
5 ноября
25
14-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
5 ноября
Назван единственный виновный в бедствии «Краснодара»
4 ноября
1
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
4 ноября
7
Агент ответил, возглавит ли Слуцкий «Краснодар»
4 ноября
3
Бубнов назвал имена двух тренеров РПЛ, которых уволят до зимы
4 ноября
3
Появилось объяснение плачевной ситуации в «Краснодаре»
3 ноября
15
«Матч ТВ» покажет только одну игру 14-го тура РПЛ
3 ноября
9
«Не имеет права вякать, он никто»: Мостовой получил ответ на нападки на Мусаева
2 ноября
12
Мостовой определил, кто больший шарлатан – Слуцкий или Мусаев
2 ноября
20
Сторожук покинул «Торпедо» – он может вернуться в «Краснодар» вместо Мусаева
2 ноября
6
Мостовой сорвал маску с Мусаева: «Он был работником базы, а потом как-то тренером «Краснодара» стал»
2 ноября
14
Беспилотник попал в поезд с игроками «Локомотива», Карпин не вызвал Глушенкова в сборную, «Динамо» лидирует в РПЛ. Главное за неделю
2 ноября
Семин высказался о возможном увольнении Мусаева из «Краснодара»
1 ноября
Смородская пристыдила «Краснодар»: «Есть внутренние проблемы»
1 ноября
Мостовой определил виновника всех бед «Краснодара»
1 ноября
6
Мостовой прокомментировал тяжелое бедствие «Краснодара»
1 ноября
2
Кордоба извинился за выступление «Краснодара»
1 ноября
Босс «Родины» прокомментировал сенсационную победу над «Краснодаром»
1 ноября
3
Бекао из «Родины» – об игре Кордобы: «Ничего особенного»
1 ноября
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
6
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
9
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