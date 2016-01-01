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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Результаты
€ 100,90 млн
ФК Краснодар - результаты матчей
Краснодар
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ozon Арена
Сайт:
http://www.fckrasnodar.ru
Тренер:
Мурад Мусаев
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Россия. Первый дивизион. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Россия. Первый дивизион. 2009
31.10 | 19:45
Родина
2 : 1
Краснодар
24.10 | 19:30
Краснодар
1 : 1
Балтика
17.10 | 19:30
Локомотив
3 : 3
Краснодар
10.10 | 19:30
Краснодар
2 : 3
Зенит
17.09 | 16:15
Оренбург
0 : 0
Краснодар
13.09 | 19:30
Краснодар
1 : 1
Акрон
05.09 | 14:00
Крылья Советов
2 : 2
Краснодар
29.08 | 17:30
Краснодар
1 : 0
Ростов
23.08 | 17:30
Динамо Мх
0 : 1
Краснодар
15.08 | 20:45
Краснодар
1 : 0
Ахмат
09.08 | 20:00
Спартак
1 : 2
Краснодар
02.08 | 18:15
Краснодар
3 : 2
Факел
26.07 | 19:30
Рубин
1 : 3
Краснодар
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