Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Факел
Состав
€ 12 млн
Факел - состав команды
Воронеж
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Факел
Сайт:
http://fakelfc.ru/
Тренер:
Олег Василенко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Фролкин Даниил
Вра
25
€ 0.7 млн
96
Обухов Игорь
Вра
30
€ 0.6 млн
35
Доровских Вячеслав
Вра
23
€ 0.225 млн
40
Журавлев Юрий
Защ
30
€ 0.8 млн
53
Бардачев Матвей
Защ
20
€ 0.8 млн
27
Магкеев Станислав
Защ
27
€ 0.7 млн
53
Тодорович Дарко
Защ
29
€ 0.7 млн
5
Габараев Альберт
Защ
28
€ 0.5 млн
20
Юрганов Игорь
Защ
32
€ 0.45 млн
95
Гапонов Илья
Защ
28
€ 0.3 млн
40
Перейра Клейтон
Защ
-
22
Эль-Мхассани Ходейфа
Защ
26
-
40
Clayton
Защ
-
99
Гиоргобиани Николай
Пол
29
€ 0.7 млн
23
Якимов Вячеслав
Пол
28
€ 0.6 млн
11
Сутормин Алексей
Пол
32
€ 0.6 млн
97
Магомедов Бутта
Пол
28
€ 0.55 млн
8
Багамаев Абдулла
Пол
21
€ 0.45 млн
18
Симонов Кирилл
Пол
20
€ 0.45 млн
52
Нетфуллин Равиль
Пол
33
€ 0.45 млн
17
Ковалев Антон
Пол
26
€ 0.225 млн
70
Абдоков Нури
Пол
26
€ 0.2 млн
18
Симонов Кирилл
Пол
19
-
19
Пуси Белайди
Нап
28
€ 1 млн
90
Кокшаров Александр
Нап
21
€ 0.5 млн
10
Альшин Ильнур
Нап
33
€ 0.4 млн
7
Турищев Максим
Нап
24
€ 0.35 млн
90
Гнапи Аксель
Нап
25
€ 0.35 млн
93
Уридия Мераби
Нап
33
€ 0.35 млн
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 6
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+