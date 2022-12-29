- 3 марта
- 23:14 Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID 3
- 22:56 Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти 1
- 21:20 Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ 2
- 20:50 РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти 6
- 20:11 Видео РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема 4
- 19:43 Мирзов в матче с «Факелом» не реализовал пенальти 1
- 18:14 В старте «Химок» на матч с «Факелом» выйдут семь зимних новичков 3
- 1 марта
- 12:36 РФС назначил судей на 20-й тур РПЛ 1
- 19 февраля
- 10:28 В «Факеле» рассказали, сколько продали абонементов на весеннюю часть сезона 1
- 14 февраля
- 11:20 Игроки «Факела» и «Енисея» приезжали поддержать «Шинник» в драке с «Минаем». Их не пустили в отель 17
- 3 февраля
- 16:05 Фото «Факел» арендовал у «Ботева» двух алжирских полузащитников
- 2 февраля
- 08:46 «Другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин – о смене гражданства с украинского на российское
- 15 января
- 12:15 «Динамо» интересуется 32-летним опорником «Факела»
- 12 января
- 21:38 «Факел» пригласил в тренерский штаб экс-игрока «Спартака» и «Динамо»
- 10 января
- 19:39 Появилось расписание трех первых туров РПЛ в весенней части сезона 3
- 9 января
- 21:32 В «Факеле» ответили, контактировал ли клуб с Дзюбой 1
- 8 января
- 12:22 «Факел» опубликовал расписание зимних сборов
- 29 декабря 2022
- 21:36 В «Факеле» подвели итоги 2022 года
- 26 декабря 2022
- 23:53 Защитник «Факела» Суслов: «У меня дефицитная позиция. Хочется попасть в сборную России» 2
- 20:10 «Там все очень дорогое: вода стоит 300 рублей, бургер – 1000». Суслов – о ценах в Норвегии 4
- 15:55 Защитник «Факела»: «Отдал бы ребeнка в европейскую академию. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют» 6
- 22 декабря 2022
- 08:46 Кавазашвили: «Свинов был близок к тому, чтобы в «Спартаке» угробить свою карьеру» 2
- 20 декабря 2022
- 13:51 «Факел» пригласит в тренерский штаб экс-футболиста «Спартака» и «Динамо»
- 12 декабря 2022
- 10:51 Тренер «Факела» Пятибратов: «Имея в составе Дзюбу и Роналду, мы стали бы самым популярным клубом в мире» 3