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€ 12 млн
Факел - новости команды
Воронеж
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Факел
Сайт:
http://fakelfc.ru/
Тренер:
Олег Василенко
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Рейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
Вчера, 14:30
17
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
Вчера, 08:30
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
13 сентября
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
13 сентября
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
13 сентября
25
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
13 сентября
12
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
12 сентября
13
Видео
Тренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
12 сентября
11
Видео
Обзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
12 сентября
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
12 сентября
12
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
12 сентября
«Факел» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
12 сентября
12
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11 сентября
«Факел» – «Балтика»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
11 сентября
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
11 сентября
6
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
11 сентября
5
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
9 сентября
5
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
8 сентября
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
«Ростов» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
5 сентября
43
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
4 сентября
«Ростов» – «Факел»: кто победит в матче 7-го тура РПЛ 2026/2027
4 сентября
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
3 сентября
10
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
2 сентября
33
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
2 сентября
3
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
2 сентября
39
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2 сентября
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