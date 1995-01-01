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    Факел - результаты

    Город Воронеж
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://fakelfc.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Дмитрий Пятибратов
    Турниры:
    Россия. Премьер-лига (2022/2023)
    18 тур
    		3 марта, пятница 19:00 Факел 1:1 Химки
    17 тур
    		12 ноября, суббота 12:00 Урал 2:0 Факел
    16 тур
    		5 ноября, суббота 16:30 Факел 3:3 Краснодар
    15 тур
    		28 октября, пятница 17:00 Оренбург 4:1 Факел
    14 тур
    		22 октября, суббота 16:30 Факел 1:1 Ростов
    13 тур
    		15 октября, суббота 14:00 Химки 0:0 Факел
    12 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Факел 1:1 Зенит
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Факел 2:2 Торпедо
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:30 Сочи 1:1 Факел
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Факел 2:0 Локомотив
    8 тур
    		3 сентября, суббота 15:00 Пари НН 3:1 Факел
    7 тур
    		27 августа, суббота 17:30 Факел 1:4 Спартак
    6 тур
    		19 августа, пятница 19:00 Крылья Советов 1:1 Факел
    5 тур
    		12 августа, пятница 19:30 Факел 0:0 Урал
    4 тур
    		6 августа, суббота 17:30 ЦСКА 4:1 Факел
    3 тур
    		30 июля, суббота 15:00 Факел 3:3 Динамо
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 20:00 Ахмат 2:1 Факел
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 2:2 Факел
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