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Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Премьер-лига. 2022/2023 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ФНЛ. 2020/2021 Россия. ФНЛ. 2019/2020 Россия. ФНЛ. 2018/2019 Россия. ФНЛ. 2017/2018 Россия. ФНЛ. 2016/2017 Россия. ФНЛ. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009 Чемпионат России. 2001 Чемпионат России. 2000 Чемпионат России. 1997 Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992