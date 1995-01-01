Турниры:
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
|18 тур
|3 марта, пятница
|19:00
|Факел
|1:1
|Химки
|17 тур
|12 ноября, суббота
|12:00
|Урал
|2:0
|Факел
|16 тур
|5 ноября, суббота
|16:30
|Факел
|3:3
|Краснодар
|15 тур
|28 октября, пятница
|17:00
|Оренбург
|4:1
|Факел
|14 тур
|22 октября, суббота
|16:30
|Факел
|1:1
|Ростов
|13 тур
|15 октября, суббота
|14:00
|Химки
|0:0
|Факел
|12 тур
|8 октября, суббота
|14:00
|Факел
|1:1
|Зенит
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|14:00
|Факел
|2:2
|Торпедо
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Сочи
|1:1
|Факел
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Факел
|2:0
|Локомотив
|8 тур
|3 сентября, суббота
|15:00
|Пари НН
|3:1
|Факел
|7 тур
|27 августа, суббота
|17:30
|Факел
|1:4
|Спартак
|6 тур
|19 августа, пятница
|19:00
|Крылья Советов
|1:1
|Факел
|5 тур
|12 августа, пятница
|19:30
|Факел
|0:0
|Урал
|4 тур
|6 августа, суббота
|17:30
|ЦСКА
|4:1
|Факел
|3 тур
|30 июля, суббота
|15:00
|Факел
|3:3
|Динамо
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|20:00
|Ахмат
|2:1
|Факел
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|2:2
|Факел