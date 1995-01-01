Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Норрчепинг
|30
|20
|6
|4
|60:33
|+27
|66
|2.
|Гетеборг
|30
|18
|9
|3
|52:22
|+30
|63
|3.
|АИК
|30
|18
|7
|5
|54:34
|+20
|61
|4.
|Мальме
|30
|16
|8
|6
|54:33
|+21
|56
|5.
|Эльфсборг
|30
|16
|6
|8
|58:42
|+16
|54
|6.
|Юргорден
|30
|14
|9
|7
|52:37
|+15
|51
|7.
|Хэкен
|30
|13
|6
|11
|45:39
|+6
|45
|8.
|Хельсингборг
|30
|11
|4
|15
|43:45
|-2
|37
|9.
|Эребру
|30
|9
|10
|11
|36:50
|-14
|37
|10.
|Гефле
|30
|10
|6
|14
|35:50
|-15
|36
|11.
|Хаммарбю
|30
|8
|9
|13
|35:39
|-4
|33
|12.
|Сундсвалль
|30
|9
|5
|16
|34:52
|-18
|32
|13.
|Кальмар
|30
|8
|7
|15
|31:42
|-11
|31
|14.
|Фалькенберг
|30
|7
|4
|19
|38:56
|-18
|25
|15.
|Хальмстад
|30
|4
|9
|17
|21:44
|-23
|21
|16.
|Отвидаберг
|30
|2
|9
|19
|25:55
|-30
|15
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АИК
|15
|13
|1
|1
|36:16
|+20
|40
|2.
|Норрчепинг
|15
|11
|2
|2
|36:20
|+16
|35
|3.
|Гетеборг
|15
|10
|4
|1
|30:8
|+22
|34
|4.
|Эльфсборг
|15
|10
|3
|2
|33:18
|+15
|33
|5.
|Мальме
|15
|9
|4
|2
|30:16
|+14
|31
|6.
|Хэкен
|15
|8
|4
|3
|30:17
|+13
|28
|7.
|Юргорден
|15
|7
|6
|2
|31:20
|+11
|27
|8.
|Гефле
|15
|7
|4
|4
|22:16
|+6
|25
|9.
|Эребру
|15
|6
|5
|4
|20:19
|+1
|23
|10.
|Хельсингборг
|15
|7
|1
|7
|20:17
|+3
|22
|11.
|Хаммарбю
|15
|6
|3
|6
|18:15
|+3
|21
|12.
|Кальмар
|15
|6
|3
|6
|18:18
|0
|21
|13.
|Сундсвалль
|15
|4
|4
|7
|13:18
|-5
|16
|14.
|Фалькенберг
|15
|4
|3
|8
|22:24
|-2
|15
|15.
|Хальмстад
|15
|4
|3
|8
|11:18
|-7
|15
|16.
|Отвидаберг
|15
|1
|7
|7
|18:25
|-7
|10
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Норрчепинг
|15
|9
|4
|2
|24:13
|+11
|31
|2.
|Гетеборг
|15
|8
|5
|2
|22:14
|+8
|29
|3.
|Мальме
|15
|7
|4
|4
|24:17
|+7
|25
|4.
|Юргорден
|15
|7
|3
|5
|21:17
|+4
|24
|5.
|Эльфсборг
|15
|6
|3
|6
|25:24
|+1
|21
|6.
|АИК
|15
|5
|6
|4
|18:18
|0
|21
|7.
|Хэкен
|15
|5
|2
|8
|15:22
|-7
|17
|8.
|Сундсвалль
|15
|5
|1
|9
|21:34
|-13
|16
|9.
|Хельсингборг
|15
|4
|3
|8
|23:28
|-5
|15
|10.
|Эребру
|15
|3
|5
|7
|16:31
|-15
|14
|11.
|Хаммарбю
|15
|2
|6
|7
|17:24
|-7
|12
|12.
|Гефле
|15
|3
|2
|10
|13:34
|-21
|11
|13.
|Фалькенберг
|15
|3
|1
|11
|16:32
|-16
|10
|14.
|Кальмар
|15
|2
|4
|9
|13:24
|-11
|10
|15.
|Хальмстад
|15
|0
|6
|9
|10:26
|-16
|6
|16.
|Отвидаберг
|15
|1
|2
|12
|7:30
|-23
|5