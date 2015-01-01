Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
6
7
8
9
10
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
19
6
1
52
17
35
63
26
15
8
3
43
21
22
53
26
14
4
8
37
23
14
46
26
13
4
9
42
26
16
43
26
12
7
7
35
32
3
43
26
11
9
6
44
22
22
42
26
11
6
9
36
38
-2
39
26
10
7
9
37
34
3
37
26
11
3
12
38
37
1
36
26
10
4
12
33
29
4
34
26
9
4
13
31
35
-4
31
26
5
6
15
20
37
-17
21
26
3
2
21
19
51
-32
11
26
3
2
21
12
77
-65
11
Команда
4
6
7
8
9
11
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
11
1
1
31
9
22
34
13
9
3
1
25
10
15
30
13
8
3
2
18
11
7
27
13
8
2
3
29
15
14
26
13
7
3
3
21
7
14
24
13
7
2
4
23
13
10
23
13
6
5
2
16
14
2
23
13
6
4
3
22
10
12
22
13
6
4
3
20
14
6
22
13
6
3
4
19
13
6
21
13
6
2
5
21
15
6
20
13
4
2
7
9
16
-7
14
13
3
1
9
12
23
-11
10
13
2
1
10
8
35
-27
7
Команда
2
4
5
6
7
9
10
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
13
8
5
0
21
8
13
29
13
7
2
4
14
10
4
23
13
6
5
2
18
11
7
23
13
5
5
3
22
12
10
20
13
5
2
6
13
11
2
17
13
5
1
7
20
24
-4
16
13
5
1
7
17
22
-5
16
13
4
4
5
17
21
-4
16
13
4
3
6
17
20
-3
15
13
3
1
9
12
22
-10
10
13
3
1
9
12
22
-10
10
13
1
4
8
11
21
-10
7
13
1
1
11
4
42
-38
4
13
0
1
12
7
28
-21
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире