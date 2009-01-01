Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Текстильщик Ив
|24
|17
|4
|3
|42:20
|+22
|55
|2.
|Казанка
|24
|16
|4
|4
|53:27
|+26
|52
|3.
|Велес
|24
|15
|4
|5
|44:18
|+26
|49
|4.
|Олимп-Долгопрудный
|24
|12
|4
|8
|43:21
|+22
|40
|5.
|Ленинградец
|24
|11
|4
|9
|32:28
|+4
|37
|6.
|Муром
|24
|10
|6
|8
|39:37
|+2
|36
|7.
|Знамя Труда
|24
|10
|4
|10
|29:27
|+2
|34
|8.
|Торпедо Вл
|24
|9
|6
|9
|31:27
|+4
|33
|9.
|Псков-747
|24
|9
|2
|13
|34:42
|-8
|29
|10.
|Луки-Энергия
|24
|8
|5
|11
|22:24
|-2
|29
|11.
|Коломна
|24
|6
|3
|15
|26:56
|-30
|21
|12.
|ЦРФСО
|24
|4
|2
|18
|16:59
|-43
|14
|13.
|Чертаново (мол)
|24
|3
|4
|17
|26:51
|-25
|13
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Текстильщик Ив
|12
|9
|3
|0
|22:6
|+16
|30
|2.
|Казанка
|12
|9
|1
|2
|30:13
|+17
|28
|3.
|Велес
|12
|8
|2
|2
|25:6
|+19
|26
|4.
|Олимп-Долгопрудный
|12
|8
|2
|2
|30:12
|+18
|26
|5.
|Муром
|12
|7
|3
|2
|26:15
|+11
|24
|6.
|Ленинградец
|12
|7
|2
|3
|17:9
|+8
|23
|7.
|Торпедо Вл
|12
|6
|3
|3
|16:11
|+5
|21
|8.
|Псков-747
|12
|6
|1
|5
|15:15
|0
|19
|9.
|Луки-Энергия
|12
|5
|3
|4
|14:11
|+3
|18
|10.
|Знамя Труда
|12
|5
|2
|5
|12:15
|-3
|17
|11.
|Коломна
|12
|5
|1
|6
|17:22
|-5
|16
|12.
|ЦРФСО
|12
|3
|2
|7
|9:24
|-15
|11
|13.
|Чертаново (мол)
|12
|2
|1
|9
|16:29
|-13
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Текстильщик Ив
|12
|8
|1
|3
|20:14
|+6
|25
|2.
|Казанка
|12
|7
|3
|2
|23:14
|+9
|24
|3.
|Велес
|12
|7
|2
|3
|19:12
|+7
|23
|4.
|Знамя Труда
|12
|5
|2
|5
|17:12
|+5
|17
|5.
|Олимп-Долгопрудный
|12
|4
|2
|6
|13:9
|+4
|14
|6.
|Ленинградец
|12
|4
|2
|6
|15:19
|-4
|14
|7.
|Торпедо Вл
|12
|3
|3
|6
|15:16
|-1
|12
|8.
|Муром
|12
|3
|3
|6
|13:22
|-9
|12
|9.
|Луки-Энергия
|12
|3
|2
|7
|8:13
|-5
|11
|10.
|Псков-747
|12
|3
|1
|8
|19:27
|-8
|10
|11.
|Чертаново (мол)
|12
|1
|3
|8
|10:22
|-12
|6
|12.
|Коломна
|12
|1
|2
|9
|9:34
|-25
|5
|13.
|ЦРФСО
|12
|1
|0
|11
|7:35
|-28
|3