Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
24
17
4
3
42
20
22
55
24
16
4
4
53
27
26
52
24
15
4
5
44
18
26
49
24
12
4
8
43
21
22
40
24
11
4
9
32
28
4
37
24
10
6
8
39
37
2
36
24
10
4
10
29
27
2
34
24
9
6
9
31
27
4
33
24
9
2
13
34
42
-8
29
24
8
5
11
22
24
-2
29
24
6
3
15
26
56
-30
21
24
4
2
18
16
59
-43
14
24
3
4
17
26
51
-25
13
Команда
5
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
3
0
22
6
16
30
12
9
1
2
30
13
17
28
12
8
2
2
25
6
19
26
12
8
2
2
30
12
18
26
12
7
3
2
26
15
11
24
12
7
2
3
17
9
8
23
12
6
3
3
16
11
5
21
12
6
1
5
15
15
0
19
12
5
3
4
14
11
3
18
12
5
2
5
12
15
-3
17
12
5
1
6
17
22
-5
16
12
3
2
7
9
24
-15
11
12
2
1
9
16
29
-13
7
Команда
8
10
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
1
3
20
14
6
25
12
7
3
2
23
14
9
24
12
7
2
3
19
12
7
23
12
5
2
5
17
12
5
17
12
4
2
6
13
9
4
14
12
4
2
6
15
19
-4
14
12
3
3
6
15
16
-1
12
12
3
3
6
13
22
-9
12
12
3
2
7
8
13
-5
11
12
3
1
8
19
27
-8
10
12
1
3
8
10
22
-12
6
12
1
2
9
9
34
-25
5
12
1
0
11
7
35
-28
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире