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    ЦРФСО - таблица

    Город Смоленск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://фкднепр.рф
    Стадион СГАФКСТ
    Тренер Сергей Гунько
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Текстильщик Ив 24 17 4 3 42:20 +22 55
    2. Казанка 24 16 4 4 53:27 +26 52
    3. Велес 24 15 4 5 44:18 +26 49
    4. Олимп-Долгопрудный 24 12 4 8 43:21 +22 40
    5. Ленинградец 24 11 4 9 32:28 +4 37
    6. Муром 24 10 6 8 39:37 +2 36
    7. Знамя Труда 24 10 4 10 29:27 +2 34
    8. Торпедо Вл 24 9 6 9 31:27 +4 33
    9. Псков-747 24 9 2 13 34:42 -8 29
    10. Луки-Энергия 24 8 5 11 22:24 -2 29
    11. Коломна 24 6 3 15 26:56 -30 21
    12. ЦРФСО 24 4 2 18 16:59 -43 14
    13. Чертаново (мол) 24 3 4 17 26:51 -25 13
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Текстильщик Ив 12 9 3 0 22:6 +16 30
    2. Казанка 12 9 1 2 30:13 +17 28
    3. Велес 12 8 2 2 25:6 +19 26
    4. Олимп-Долгопрудный 12 8 2 2 30:12 +18 26
    5. Муром 12 7 3 2 26:15 +11 24
    6. Ленинградец 12 7 2 3 17:9 +8 23
    7. Торпедо Вл 12 6 3 3 16:11 +5 21
    8. Псков-747 12 6 1 5 15:15 0 19
    9. Луки-Энергия 12 5 3 4 14:11 +3 18
    10. Знамя Труда 12 5 2 5 12:15 -3 17
    11. Коломна 12 5 1 6 17:22 -5 16
    12. ЦРФСО 12 3 2 7 9:24 -15 11
    13. Чертаново (мол) 12 2 1 9 16:29 -13 7
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Текстильщик Ив 12 8 1 3 20:14 +6 25
    2. Казанка 12 7 3 2 23:14 +9 24
    3. Велес 12 7 2 3 19:12 +7 23
    4. Знамя Труда 12 5 2 5 17:12 +5 17
    5. Олимп-Долгопрудный 12 4 2 6 13:9 +4 14
    6. Ленинградец 12 4 2 6 15:19 -4 14
    7. Торпедо Вл 12 3 3 6 15:16 -1 12
    8. Муром 12 3 3 6 13:22 -9 12
    9. Луки-Энергия 12 3 2 7 8:13 -5 11
    10. Псков-747 12 3 1 8 19:27 -8 10
    11. Чертаново (мол) 12 1 3 8 10:22 -12 6
    12. Коломна 12 1 2 9 9:34 -25 5
    13. ЦРФСО 12 1 0 11 7:35 -28 3
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