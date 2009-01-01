Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦРФСО - результаты

    Город Смоленск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://фкднепр.рф
    Стадион СГАФКСТ
    Тренер Сергей Гунько
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
    17 тур
    		29 мая, среда 00:00 ЦРФСО 0:3 Знамя Труда
    Тех. поражение
    25 тур
    		26 мая, воскресенье 00:00 ЦРФСО 0:3 Казанка
    Тех. поражение
    24 тур
    		20 мая, понедельник 17:00 Торпедо Вл 3:0 ЦРФСО
    Тех. поражение
    23 тур
    		11 мая, суббота 00:00 ЦРФСО 0:3 Велес
    Тех. поражение
    22 тур
    		3 мая, пятница 00:00 Текстильщик 3:0 ЦРФСО
    Тех. поражение
    21 тур
    		26 апреля, пятница 17:00 ЦРФСО 0:3 Олимп-Долгопрудный
    Тех. поражение
    20 тур
    		19 апреля, пятница 00:00 Муром 3:0 ЦРФСО
    Тех. поражение
    19 тур
    		12 апреля, пятница 17:00 ЦРФСО 0:3 Чертаново (мол)
    Тех. поражение
    18 тур
    		5 апреля, пятница 17:00 Луки-Энергия 3:0 ЦРФСО
    Тех. поражение
    16 тур
    		3 ноября, суббота 14:00 Коломна 3:1 ЦРФСО
    15 тур
    		26 октября, пятница 18:30 ЦРФСО 3:2 Псков-747
    14 тур
    		20 октября, суббота 15:00 Ленинградец 4:1 ЦРФСО
    13 тур
    		13 октября, суббота 17:00 Казанка 4:1 ЦРФСО
    12 тур
    		5 октября, пятница 18:30 ЦРФСО 1:1 Торпедо Вл
    11 тур
    		29 сентября, суббота 15:00 Велес 5:0 ЦРФСО
    10 тур
    		21 сентября, пятница 18:30 ЦРФСО 1:3 Текстильщик
    9 тур
    		14 сентября, пятница 18:00 Олимп-Долгопрудный 4:2 ЦРФСО
    8 тур
    		10 сентября, понедельник 18:30 ЦРФСО 0:1 Муром
    7 тур
    		2 сентября, воскресенье 15:00 Чертаново (мол) 0:2 ЦРФСО
    6 тур
    		25 августа, суббота 18:30 ЦРФСО 1:0 Луки-Энергия
    5 тур
    		17 августа, пятница 18:00 Знамя Труда 1:0 ЦРФСО
    4 тур
    		10 августа, пятница 18:30 ЦРФСО 2:2 Коломна
    3 тур
    		3 августа, пятница 18:30 Псков-747 2:0 ЦРФСО
    2 тур
    		26 июля, четверг 18:30 ЦРФСО 1:0 Ленинградец
    • Читайте нас: 
    11