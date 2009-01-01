Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
|17 тур
|29 мая, среда
|00:00
|ЦРФСО
|0:3
|Знамя Труда
|
Тех. поражение
|25 тур
|26 мая, воскресенье
|00:00
|ЦРФСО
|0:3
|Казанка
|
Тех. поражение
|24 тур
|20 мая, понедельник
|17:00
|Торпедо Вл
|3:0
|ЦРФСО
|
Тех. поражение
|23 тур
|11 мая, суббота
|00:00
|ЦРФСО
|0:3
|Велес
|
Тех. поражение
|22 тур
|3 мая, пятница
|00:00
|Текстильщик
|3:0
|ЦРФСО
|
Тех. поражение
|21 тур
|26 апреля, пятница
|17:00
|ЦРФСО
|0:3
|Олимп-Долгопрудный
|
Тех. поражение
|20 тур
|19 апреля, пятница
|00:00
|Муром
|3:0
|ЦРФСО
|
Тех. поражение
|19 тур
|12 апреля, пятница
|17:00
|ЦРФСО
|0:3
|Чертаново (мол)
|
Тех. поражение
|18 тур
|5 апреля, пятница
|17:00
|Луки-Энергия
|3:0
|ЦРФСО
|
Тех. поражение
|16 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Коломна
|3:1
|ЦРФСО
|15 тур
|26 октября, пятница
|18:30
|ЦРФСО
|3:2
|Псков-747
|14 тур
|20 октября, суббота
|15:00
|Ленинградец
|4:1
|ЦРФСО
|13 тур
|13 октября, суббота
|17:00
|Казанка
|4:1
|ЦРФСО
|12 тур
|5 октября, пятница
|18:30
|ЦРФСО
|1:1
|Торпедо Вл
|11 тур
|29 сентября, суббота
|15:00
|Велес
|5:0
|ЦРФСО
|10 тур
|21 сентября, пятница
|18:30
|ЦРФСО
|1:3
|Текстильщик
|9 тур
|14 сентября, пятница
|18:00
|Олимп-Долгопрудный
|4:2
|ЦРФСО
|8 тур
|10 сентября, понедельник
|18:30
|ЦРФСО
|0:1
|Муром
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|15:00
|Чертаново (мол)
|0:2
|ЦРФСО
|6 тур
|25 августа, суббота
|18:30
|ЦРФСО
|1:0
|Луки-Энергия
|5 тур
|17 августа, пятница
|18:00
|Знамя Труда
|1:0
|ЦРФСО
|4 тур
|10 августа, пятница
|18:30
|ЦРФСО
|2:2
|Коломна
|3 тур
|3 августа, пятница
|18:30
|Псков-747
|2:0
|ЦРФСО
|2 тур
|26 июля, четверг
|18:30
|ЦРФСО
|1:0
|Ленинградец