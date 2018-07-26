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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Ленинградец
ЦРФСО - Ленинградец: обзор матча 26 июля 2018
ЦРФСО
26.07.2018, четверг, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ленинградец
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Статистика матча ЦРФСО - Ленинградец
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Матчи команд
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Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
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Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
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