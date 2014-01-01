Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сочи
|25
|19
|4
|2
|60:18
|+42
|61
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|26
|16
|8
|2
|53:21
|+32
|56
|3.
|Текстильщик
|26
|15
|7
|4
|49:23
|+26
|52
|4.
|Динамо-2
|26
|13
|4
|9
|38:25
|+13
|43
|5.
|Спартак К
|25
|10
|10
|5
|36:22
|+14
|40
|6.
|Москва
|26
|10
|7
|9
|50:40
|+10
|37
|7.
|Торпедо Вл
|26
|9
|8
|9
|30:31
|-1
|35
|8.
|Домодедово
|26
|9
|6
|11
|21:32
|-11
|33
|9.
|ЦРФСО
|25
|6
|11
|8
|34:34
|0
|29
|10.
|Псков
|26
|6
|10
|10
|18:31
|-13
|28
|11.
|Строгино
|26
|5
|8
|13
|18:42
|-24
|23
|12.
|Коломна
|26
|4
|9
|13
|19:43
|-24
|21
|13.
|Знамя Труда
|25
|4
|4
|17
|15:44
|-29
|16
|14.
|Волга
|26
|4
|4
|18
|15:50
|-35
|16
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сочи
|12
|11
|1
|0
|29:6
|+23
|34
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|13
|9
|4
|0
|32:9
|+23
|31
|3.
|Текстильщик
|13
|7
|5
|1
|20:9
|+11
|26
|4.
|Москва
|13
|8
|1
|4
|35:19
|+16
|25
|5.
|Динамо-2
|13
|8
|1
|4
|20:13
|+7
|25
|6.
|Торпедо Вл
|13
|6
|4
|3
|19:11
|+8
|22
|7.
|Спартак К
|13
|5
|6
|2
|16:7
|+9
|21
|8.
|Домодедово
|13
|5
|3
|5
|12:14
|-2
|18
|9.
|Псков
|13
|4
|6
|3
|12:11
|+1
|18
|10.
|ЦРФСО
|13
|4
|4
|5
|19:20
|-1
|16
|11.
|Строгино
|13
|4
|4
|5
|12:17
|-5
|16
|12.
|Знамя Труда
|12
|4
|3
|5
|11:16
|-5
|15
|13.
|Коломна
|13
|3
|5
|5
|14:22
|-8
|14
|14.
|Волга
|13
|3
|3
|7
|11:20
|-9
|12
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Сочи
|13
|8
|3
|2
|31:12
|+19
|27
|2.
|Текстильщик
|13
|8
|2
|3
|29:14
|+15
|26
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|13
|7
|4
|2
|21:12
|+9
|25
|4.
|Спартак К
|12
|5
|4
|3
|20:15
|+5
|19
|5.
|Динамо-2
|13
|5
|3
|5
|18:12
|+6
|18
|6.
|Домодедово
|13
|4
|3
|6
|9:18
|-9
|15
|7.
|Торпедо Вл
|13
|3
|4
|6
|11:20
|-9
|13
|8.
|ЦРФСО
|12
|2
|7
|3
|15:14
|+1
|13
|9.
|Москва
|13
|2
|6
|5
|15:21
|-6
|12
|10.
|Псков
|13
|2
|4
|7
|6:20
|-14
|10
|11.
|Коломна
|13
|1
|4
|8
|5:21
|-16
|7
|12.
|Строгино
|13
|1
|4
|8
|6:25
|-19
|7
|13.
|Волга
|13
|1
|1
|11
|4:30
|-26
|4
|14.
|Знамя Труда
|13
|0
|1
|12
|4:28
|-24
|1