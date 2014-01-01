Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 26 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 25 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 24 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 22 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 23 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 21 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 17 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 20 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 19 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 18 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 16 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 15 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 14 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 13 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 12 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 11 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 10 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 9 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 8 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 7 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 6 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 5 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 4 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 3 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 2 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 1 тур
|4 июня, воскресенье
|16:00
|4:0
|28 мая, воскресенье
|13:00
|2:0
|21 мая, воскресенье
|14:00
|0:4
|18 мая, четверг
|14:30
|3:2
|15 мая, понедельник
|15:00
|1:0
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|1:0
|26 апреля, среда
|17:30
|0:0
|22 апреля, суббота
|17:00
|0:2
|16 апреля, воскресенье
|16:00
|1:1
|9 апреля, воскресенье
|15:00
|0:0
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|0:1
|30 октября, воскресенье
|15:00
|2:0
|23 октября, воскресенье
|15:00
|0:0
|17 октября, понедельник
|17:00
|0:1
|10 октября, понедельник
|18:30
|3:0
|2 октября, воскресенье
|15:00
|3:0
|26 сентября, понедельник
|17:00
|2:3
|17 сентября, суббота
|15:00
|0:0
|10 сентября, суббота
|17:00
|0:2
|2 сентября, пятница
|17:00
|1:0
|25 августа, четверг
|18:00
|0:0
|18 августа, четверг
|18:30
|0:1
|11 августа, четверг
|18:00
|4:1
|4 августа, четверг
|18:30
|0:3
|28 июля, четверг
|18:00
|0:1
|20 июля, среда
|18:30
|3:1