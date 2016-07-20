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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Домодедово - Торпедо Вл
Домодедово - Торпедо Вл: обзор матча 20 июля 2016
Домодедово
20.07.2016, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо Вл
15'
Д. Агапцев
51'
В. Кузьмичев
67'
Д. Агапцев
29'
А. Туршаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домодедово - Торпедо Вл
Замена
А. Гринчук
️️️️
С. Колычев
90'
Замена
Е. Васильев
️️️️
А. Еркин
86'
83'
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Туршаков
Замена
А. Сапронов
️️️️
Н. Липаткин
81'
Замена
А. Шеляков
️️️️
Д. Агапцев
70'
Желтая карточка
Д. Агапцев
67'
ГОЛ! 3:1!
Д. Агапцев
67'
63'
Замена
Д. Фаттахов
️️️️
М. Громов
63'
Замена
А. Маматюк
️️️️
А. Боллоев
ГОЛ! 2:1!
В. Кузьмичев
51'
36'
Желтая карточка
Д. Зинович
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Туршаков
ГОЛ! 1:0!
Д. Агапцев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домодедово
31
Алексей Федоров
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
23
Федор Шереметов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
89
Антон Рудаков
ЦЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Алан Боллоев
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Домодедово
76
Филипп Харин
ВР
12
Алексей Шеляков
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
11
Артем Гринчук
ЦП
Торпедо Вл
1
Вячеслав Граб
ВР
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
5
Александр Кузьменко
ЦП
18
Никита Сасс
ЦП
17
Максим Сасс
ЦП
30
Дмитрий Фаттахов
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
3-2-3-2
31
Федоров
67
Колычев
24
Морейес
55
Коротков
11
Кирсанов
9
Большаков
23
Шереметов
28
Кузьмичев
21
Липаткин
33
Еркин
10
Агапцев
3-2-5
1
Ковешников
5
Алаев
24
Туршаков
15
Каратыгин
13
Шалин
89
Рудаков
10
Боллоев
11
Громов
10
Заикин
7
Зинин
38
Зинович
10
Агапцев
12
Шеляков
12
Шеляков
10
Агапцев
21
Липаткин
99
Сапронов
99
Сапронов
21
Липаткин
33
Еркин
77
Васильев
77
Васильев
33
Еркин
67
Колычев
11
Гринчук
11
Гринчук
67
Колычев
24
Туршаков
12
Гладышев
12
Гладышев
24
Туршаков
11
Громов
30
Фаттахов
30
Фаттахов
11
Громов
10
Боллоев
10
Маматюк
10
Маматюк
10
Боллоев
Остались в запасе
Домодедово
Торпедо Вл
76
Филипп Харин
ВР
5
Александр Кузьменко
ЦП
18
Никита Сасс
ЦП
17
Максим Сасс
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
76
Филипп Харин
ВР
Остались в запасе
5
Александр Кузьменко
ЦП
18
Никита Сасс
ЦП
17
Максим Сасс
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Домодедово - Торпедо Вл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Авангард
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