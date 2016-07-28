Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Домодедово
Динамо-2 - Домодедово: обзор матча 28 июля 2016
Динамо-2
28.07.2016, четверг, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур
0 : 1
Завершен
Домодедово
60'
С. Колычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-2 - Домодедово
Желтая карточка
В. Левин
90'
+1
Замена
М. Ненахов
️️️️
Н. Калугин
87'
80'
Желтая карточка
Ф. Шереметов
79'
Замена
Е. Васильев
️️️️
Д. Агапцев
Замена
Д. Седых
️️️️
М. Могулкин
78'
Замена
К. Маляров
️️️️
Н. Климов
78'
Замена
К. Бурыкин
️️️️
А. Максименко
70'
60'
ГОЛ! 0:1!
С. Колычев
58'
Замена
Н. Липаткин
️️️️
А. Круподер
58'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Шеляков
Замена
А. Иванов
️️️️
Е. Данилкин
46'
Желтая карточка
Е. Данилкин
32'
Желтая карточка
П. Лелюхин
25'
22'
Желтая карточка
Д. Большаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
84
Иван Зириков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Михаил Могулкин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
66
Павел Лелюхин
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Домодедово
31
Алексей Федоров
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
23
Федор Шереметов
ЦП
12
Алексей Шеляков
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
18
Александр Круподер
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Динамо-2
13
Петр Косаревский
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
31
Кирилл Бурыкин
ЛВ
98
Денис Седых
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
Домодедово
76
Филипп Харин
ВР
4
Ростислав Романенко
ЦП
11
Артем Гринчук
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
77
Егор Васильев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
4-3-1-2
84
Зириков
74
Климов
44
Калугин
15
Данилкин
91
Степанов
77
Могулкин
88
Левин
66
Лелюхин
27
Грулев
9
Обольский
96
Максименко
3-2-2-3
31
Федоров
24
Морейес
67
Колычев
55
Коротков
9
Большаков
11
Кирсанов
23
Шереметов
12
Шеляков
33
Еркин
18
Круподер
10
Агапцев
15
Данилкин
17
Иванов
17
Иванов
15
Данилкин
77
Могулкин
98
Седых
98
Седых
77
Могулкин
74
Климов
7
Маляров
7
Маляров
74
Климов
96
Максименко
31
Бурыкин
31
Бурыкин
96
Максименко
44
Калугин
24
Ненахов
24
Ненахов
44
Калугин
10
Агапцев
77
Васильев
77
Васильев
10
Агапцев
12
Шеляков
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
12
Шеляков
18
Круподер
21
Липаткин
21
Липаткин
18
Круподер
Остались в запасе
Динамо-2
Домодедово
13
Петр Косаревский
ВР
77
Антон Антонов
ЦП
Главный тренер
Сергей Чикишев
4
Ростислав Романенко
ЦП
11
Артем Гринчук
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
76
Филипп Харин
ВР
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
77
Антон Антонов
ЦП
Остались в запасе
4
Ростислав Романенко
ЦП
11
Артем Гринчук
ЦП
99
Александр Сапронов
ЦП
76
Филипп Харин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
Статистика матча Динамо-2 - Домодедово
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Динамо-2
Домодедово
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Иртыш» – «Динамо-2»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
Клуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Иртыш» – «Динамо-2»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
Клуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+