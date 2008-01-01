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    Крю Александра - таблица

    Город Крю
    Дивизион Англия-Вторая Футбольная Лига
    Сайт www.crewealex.net
    Стадион Морнфлейк
    Тренер Ли Белл
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стокпорт Каунти 17 12 2 3 37:18 +19 38
    2. Рексхэм 17 9 6 2 34:27 +7 33
    3. Мэнсфилд Таун 16 8 8 0 29:13 +16 32
    4. Крю Александра 17 9 5 3 36:25 +11 32
    5. Ноттс Каунти 17 9 3 5 33:29 +4 30
    6. Бэрроу 17 7 7 3 20:15 +5 28
    7. Моркамб 16 8 3 5 25:20 +5 27
    8. Аккрингтон Стэнли 17 8 2 7 25:24 +1 26
    9. Уимблдон 17 6 7 4 25:19 +6 25
    10. Гиллинхэм 17 8 1 8 14:22 -8 25
    11. Кроули Таун 16 7 3 6 27:28 -1 24
    12. Суиндон Таун 17 6 5 6 36:31 +5 23
    13. Милтон Кинс Донс 17 6 5 6 26:24 +2 23
    14. Хэрроджейт 17 7 1 9 16:22 -6 22
    15. Солфорд Сити 17 6 3 8 27:26 +1 21
    16. Колчестер Юнайтед 17 6 2 9 26:31 -5 20
    17. Уолсолл 17 5 5 7 24:29 -5 20
    18. Брэдфорд Сити 17 5 5 7 18:23 -5 20
    19. Донкастер Роверс 17 6 2 9 20:27 -7 20
    20. Ньюпорт Каунти 17 5 4 8 26:32 -6 19
    21. Гримсби Таун 17 4 5 8 23:28 -5 17
    22. Транмер 17 4 1 12 21:29 -8 13
    23. Форест Грин 16 4 1 11 18:30 -12 13
    24. Саттон Юнайтед 17 3 2 12 23:37 -14 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стокпорт Каунти 9 6 2 1 18:7 +11 20
    2. Крю Александра 9 6 2 1 18:10 +8 20
    3. Рексхэм 9 6 2 1 27:19 +8 20
    4. Кроули Таун 9 6 0 3 18:11 +7 18
    5. Ноттс Каунти 8 6 0 2 19:14 +5 18
    6. Моркамб 8 5 3 0 14:5 +9 18
    7. Суиндон Таун 8 5 1 2 21:11 +10 16
    8. Аккрингтон Стэнли 9 5 1 3 14:11 +3 16
    9. Мэнсфилд Таун 7 4 3 0 9:3 +6 15
    10. Милтон Кинс Донс 8 4 2 2 14:10 +4 14
    11. Гримсби Таун 9 4 2 3 14:12 +2 14
    12. Донкастер Роверс 9 4 2 3 12:11 +1 14
    13. Транмер 9 4 1 4 17:12 +5 13
    14. Гиллинхэм 8 4 1 3 8:10 -2 13
    15. Бэрроу 7 3 4 0 8:5 +3 13
    16. Ньюпорт Каунти 9 3 4 2 17:14 +3 13
    17. Уолсолл 8 3 3 2 10:8 +2 12
    18. Брэдфорд Сити 8 3 3 2 9:9 0 12
    19. Колчестер Юнайтед 9 3 2 4 16:17 -1 11
    20. Саттон Юнайтед 9 3 1 5 14:13 +1 10
    21. Уимблдон 8 2 3 3 13:12 +1 9
    22. Солфорд Сити 8 2 2 4 12:14 -2 8
    23. Хэрроджейт 8 2 0 6 7:13 -6 6
    24. Форест Грин 9 2 0 7 11:18 -7 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Стокпорт Каунти 8 6 0 2 19:11 +8 18
    2. Мэнсфилд Таун 9 4 5 0 20:10 +10 17
    3. Хэрроджейт 9 5 1 3 9:9 0 16
    4. Уимблдон 9 4 4 1 12:7 +5 16
    5. Бэрроу 10 4 3 3 12:10 +2 15
    6. Солфорд Сити 9 4 1 4 15:12 +3 13
    7. Рексхэм 8 3 4 1 7:8 -1 13
    8. Гиллинхэм 9 4 0 5 6:12 -6 12
    9. Крю Александра 8 3 3 2 18:15 +3 12
    10. Ноттс Каунти 9 3 3 3 14:15 -1 12
    11. Аккрингтон Стэнли 8 3 1 4 11:13 -2 10
    12. Моркамб 8 3 0 5 11:15 -4 9
    13. Колчестер Юнайтед 8 3 0 5 10:14 -4 9
    14. Милтон Кинс Донс 9 2 3 4 12:14 -2 9
    15. Брэдфорд Сити 9 2 2 5 9:14 -5 8
    16. Уолсолл 9 2 2 5 14:21 -7 8
    17. Форест Грин 7 2 1 4 7:12 -5 7
    18. Суиндон Таун 9 1 4 4 15:20 -5 7
    19. Донкастер Роверс 8 2 0 6 8:16 -8 6
    20. Ньюпорт Каунти 8 2 0 6 9:18 -9 6
    21. Кроули Таун 7 1 3 3 9:17 -8 6
    22. Гримсби Таун 8 0 3 5 9:16 -7 3
    23. Саттон Юнайтед 8 0 1 7 9:24 -15 1
    24. Транмер 8 0 0 8 4:17 -13 0
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