Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|17
|12
|2
|3
|37:18
|+19
|38
|2.
|Рексхэм
|17
|9
|6
|2
|34:27
|+7
|33
|3.
|Мэнсфилд Таун
|16
|8
|8
|0
|29:13
|+16
|32
|4.
|Крю Александра
|17
|9
|5
|3
|36:25
|+11
|32
|5.
|Ноттс Каунти
|17
|9
|3
|5
|33:29
|+4
|30
|6.
|Бэрроу
|17
|7
|7
|3
|20:15
|+5
|28
|7.
|Моркамб
|16
|8
|3
|5
|25:20
|+5
|27
|8.
|Аккрингтон Стэнли
|17
|8
|2
|7
|25:24
|+1
|26
|9.
|Уимблдон
|17
|6
|7
|4
|25:19
|+6
|25
|10.
|Гиллинхэм
|17
|8
|1
|8
|14:22
|-8
|25
|11.
|Кроули Таун
|16
|7
|3
|6
|27:28
|-1
|24
|12.
|Суиндон Таун
|17
|6
|5
|6
|36:31
|+5
|23
|13.
|Милтон Кинс Донс
|17
|6
|5
|6
|26:24
|+2
|23
|14.
|Хэрроджейт
|17
|7
|1
|9
|16:22
|-6
|22
|15.
|Солфорд Сити
|17
|6
|3
|8
|27:26
|+1
|21
|16.
|Колчестер Юнайтед
|17
|6
|2
|9
|26:31
|-5
|20
|17.
|Уолсолл
|17
|5
|5
|7
|24:29
|-5
|20
|18.
|Брэдфорд Сити
|17
|5
|5
|7
|18:23
|-5
|20
|19.
|Донкастер Роверс
|17
|6
|2
|9
|20:27
|-7
|20
|20.
|Ньюпорт Каунти
|17
|5
|4
|8
|26:32
|-6
|19
|21.
|Гримсби Таун
|17
|4
|5
|8
|23:28
|-5
|17
|22.
|Транмер
|17
|4
|1
|12
|21:29
|-8
|13
|23.
|Форест Грин
|16
|4
|1
|11
|18:30
|-12
|13
|24.
|Саттон Юнайтед
|17
|3
|2
|12
|23:37
|-14
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|9
|6
|2
|1
|18:7
|+11
|20
|2.
|Крю Александра
|9
|6
|2
|1
|18:10
|+8
|20
|3.
|Рексхэм
|9
|6
|2
|1
|27:19
|+8
|20
|4.
|Кроули Таун
|9
|6
|0
|3
|18:11
|+7
|18
|5.
|Ноттс Каунти
|8
|6
|0
|2
|19:14
|+5
|18
|6.
|Моркамб
|8
|5
|3
|0
|14:5
|+9
|18
|7.
|Суиндон Таун
|8
|5
|1
|2
|21:11
|+10
|16
|8.
|Аккрингтон Стэнли
|9
|5
|1
|3
|14:11
|+3
|16
|9.
|Мэнсфилд Таун
|7
|4
|3
|0
|9:3
|+6
|15
|10.
|Милтон Кинс Донс
|8
|4
|2
|2
|14:10
|+4
|14
|11.
|Гримсби Таун
|9
|4
|2
|3
|14:12
|+2
|14
|12.
|Донкастер Роверс
|9
|4
|2
|3
|12:11
|+1
|14
|13.
|Транмер
|9
|4
|1
|4
|17:12
|+5
|13
|14.
|Гиллинхэм
|8
|4
|1
|3
|8:10
|-2
|13
|15.
|Бэрроу
|7
|3
|4
|0
|8:5
|+3
|13
|16.
|Ньюпорт Каунти
|9
|3
|4
|2
|17:14
|+3
|13
|17.
|Уолсолл
|8
|3
|3
|2
|10:8
|+2
|12
|18.
|Брэдфорд Сити
|8
|3
|3
|2
|9:9
|0
|12
|19.
|Колчестер Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|16:17
|-1
|11
|20.
|Саттон Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|14:13
|+1
|10
|21.
|Уимблдон
|8
|2
|3
|3
|13:12
|+1
|9
|22.
|Солфорд Сити
|8
|2
|2
|4
|12:14
|-2
|8
|23.
|Хэрроджейт
|8
|2
|0
|6
|7:13
|-6
|6
|24.
|Форест Грин
|9
|2
|0
|7
|11:18
|-7
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Стокпорт Каунти
|8
|6
|0
|2
|19:11
|+8
|18
|2.
|Мэнсфилд Таун
|9
|4
|5
|0
|20:10
|+10
|17
|3.
|Хэрроджейт
|9
|5
|1
|3
|9:9
|0
|16
|4.
|Уимблдон
|9
|4
|4
|1
|12:7
|+5
|16
|5.
|Бэрроу
|10
|4
|3
|3
|12:10
|+2
|15
|6.
|Солфорд Сити
|9
|4
|1
|4
|15:12
|+3
|13
|7.
|Рексхэм
|8
|3
|4
|1
|7:8
|-1
|13
|8.
|Гиллинхэм
|9
|4
|0
|5
|6:12
|-6
|12
|9.
|Крю Александра
|8
|3
|3
|2
|18:15
|+3
|12
|10.
|Ноттс Каунти
|9
|3
|3
|3
|14:15
|-1
|12
|11.
|Аккрингтон Стэнли
|8
|3
|1
|4
|11:13
|-2
|10
|12.
|Моркамб
|8
|3
|0
|5
|11:15
|-4
|9
|13.
|Колчестер Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10:14
|-4
|9
|14.
|Милтон Кинс Донс
|9
|2
|3
|4
|12:14
|-2
|9
|15.
|Брэдфорд Сити
|9
|2
|2
|5
|9:14
|-5
|8
|16.
|Уолсолл
|9
|2
|2
|5
|14:21
|-7
|8
|17.
|Форест Грин
|7
|2
|1
|4
|7:12
|-5
|7
|18.
|Суиндон Таун
|9
|1
|4
|4
|15:20
|-5
|7
|19.
|Донкастер Роверс
|8
|2
|0
|6
|8:16
|-8
|6
|20.
|Ньюпорт Каунти
|8
|2
|0
|6
|9:18
|-9
|6
|21.
|Кроули Таун
|7
|1
|3
|3
|9:17
|-8
|6
|22.
|Гримсби Таун
|8
|0
|3
|5
|9:16
|-7
|3
|23.
|Саттон Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|9:24
|-15
|1
|24.
|Транмер
|8
|0
|0
|8
|4:17
|-13
|0