Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
6
8
10
11
12
14
15
16
20
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
1
2
11
11
0
13
6
3
3
0
14
9
5
12
6
4
0
2
12
8
4
12
6
3
2
1
13
8
5
11
6
3
2
1
13
10
3
11
6
2
4
0
8
4
4
10
6
2
4
0
9
6
3
10
6
2
4
0
7
4
3
10
6
2
4
0
6
4
2
10
6
2
3
1
9
7
2
9
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
2
1
3
8
7
1
7
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
3
2
9
10
-1
6
6
1
3
2
3
5
-2
6
6
2
0
4
4
10
-6
6
6
1
2
3
10
11
-1
5
6
1
2
3
4
5
-1
5
6
1
2
3
10
13
-3
5
7
1
2
4
4
10
-6
5
6
1
1
4
6
11
-5
4
6
1
1
4
5
10
-5
4
Команда
4
5
9
11
13
14
16
18
20
21
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
11
4
7
12
3
3
0
0
9
3
6
9
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
7
5
2
7
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
7
6
1
5
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
0
3
1
6
-5
0
Команда
3
4
5
11
12
13
14
15
18
19
20
23
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
2
0
7
5
2
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
1
2
0
7
-7
1
3
0
0
3
1
4
-3
0
3
0
0
3
4
8
-4
0
3
0
0
3
3
7
-4
0
4
0
0
4
2
9
-7
0
3
0
0
3
0
7
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире