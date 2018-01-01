Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
7
3
4
11
5
3
1
1
10
5
5
10
4
3
1
0
7
4
3
10
5
3
0
2
7
6
1
9
4
2
2
0
7
1
6
8
5
2
0
3
5
6
-1
6
4
2
0
2
6
9
-3
6
3
1
2
0
2
1
1
5
5
1
1
3
1
4
-3
4
4
0
2
2
5
7
-2
2
5
0
2
3
1
7
-6
2
1
0
1
0
1
1
0
1
4
0
0
4
0
5
-5
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
3
0
0
7
3
4
9
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
1
0
7
2
5
7
2
2
0
0
7
1
6
6
2
2
0
0
3
0
3
6
2
2
0
0
4
2
2
6
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
3
3
0
3
3
1
0
2
1
2
-1
3
2
0
2
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
3
0
1
2
1
6
-5
1
2
0
0
2
4
6
-2
0
3
0
0
3
0
4
-4
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
2
0
0
2
2
7
-5
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире