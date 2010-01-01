Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
6
7
10
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
24
6
0
70
14
56
78
30
24
5
1
77
20
57
77
30
14
12
4
42
29
13
54
30
16
4
10
60
44
16
52
30
13
6
11
47
37
10
45
30
12
6
12
35
42
-7
42
30
11
9
10
36
36
0
42
30
11
7
12
45
51
-6
40
30
11
7
12
36
47
-11
40
30
9
11
10
34
45
-11
38
30
6
10
14
33
45
-12
28
30
7
5
18
30
55
-25
26
30
6
7
17
31
54
-23
25
30
5
10
15
26
42
-16
25
30
5
9
16
30
51
-21
24
30
5
8
17
35
55
-20
23
Команда
1
2
3
5
6
9
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
1
0
38
5
33
43
15
12
3
0
42
9
33
39
15
9
2
4
31
18
13
29
15
8
5
2
20
13
7
29
15
9
1
5
34
23
11
28
15
7
4
4
16
14
2
25
15
6
5
4
26
25
1
23
15
6
4
5
18
22
-4
22
15
4
8
3
14
14
0
20
15
6
1
8
18
25
-7
19
15
5
4
6
14
17
-3
19
15
4
5
6
22
27
-5
17
15
4
3
8
18
24
-6
15
15
3
6
6
21
26
-5
15
15
3
5
7
16
24
-8
14
15
3
4
8
13
20
-7
13
Команда
1
2
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
35
11
24
38
15
10
5
0
32
9
23
35
15
6
7
2
22
16
6
25
15
7
3
5
26
21
5
24
15
7
2
6
21
25
-4
23
15
5
3
7
18
25
-7
18
15
5
3
7
20
31
-11
18
15
5
2
8
19
26
-7
17
15
4
5
6
20
22
-2
17
15
4
4
7
16
19
-3
16
15
2
6
7
13
22
-9
12
15
2
5
8
11
18
-7
11
15
2
4
9
14
27
-13
10
15
2
4
9
13
30
-17
10
15
2
2
11
14
29
-15
8
15
1
4
10
12
30
-18
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире