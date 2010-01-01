Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бейра-Мар - турнирная таблица

Авейру
Стадион:
Муниципал де Авейру
Сайт:
http://www.beiramar.pt/scid/webscbm/
Тренер:
Улиссеш Мораиш
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Порту
2
Бенфика
3
Пасуш де Феррейра
4
Брага
5
Эшторил
6
Риу Аве
7
Спортинг
8
Насьональ
9
Витория Гимараеш
10
Маритиму
11
Академика
12
Витория Сетубал
13
Жил Висенте
14
Ольяненси
15
Морейренcе
16
Бейра-Мар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
24
6
0
70
14
56
78
30
24
5
1
77
20
57
77
30
14
12
4
42
29
13
54
30
16
4
10
60
44
16
52
30
13
6
11
47
37
10
45
30
12
6
12
35
42
-7
42
30
11
9
10
36
36
0
42
30
11
7
12
45
51
-6
40
30
11
7
12
36
47
-11
40
30
9
11
10
34
45
-11
38
30
6
10
14
33
45
-12
28
30
7
5
18
30
55
-25
26
30
6
7
17
31
54
-23
25
30
5
10
15
26
42
-16
25
30
5
9
16
30
51
-21
24
30
5
8
17
35
55
-20
23
Команда
1
Порту
2
Бенфика
3
Эшторил
4
Пасуш де Феррейра
5
Брага
6
Спортинг
7
Насьональ
8
Витория Гимараеш
9
Маритиму
10
Витория Сетубал
11
Риу Аве
12
Академика
13
Жил Висенте
14
Бейра-Мар
15
Морейренcе
16
Ольяненси
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
1
0
38
5
33
43
15
12
3
0
42
9
33
39
15
9
2
4
31
18
13
29
15
8
5
2
20
13
7
29
15
9
1
5
34
23
11
28
15
7
4
4
16
14
2
25
15
6
5
4
26
25
1
23
15
6
4
5
18
22
-4
22
15
4
8
3
14
14
0
20
15
6
1
8
18
25
-7
19
15
5
4
6
14
17
-3
19
15
4
5
6
22
27
-5
17
15
4
3
8
18
24
-6
15
15
3
6
6
21
26
-5
15
15
3
5
7
16
24
-8
14
15
3
4
8
13
20
-7
13
Команда
1
Бенфика
2
Порту
3
Пасуш де Феррейра
4
Брага
5
Риу Аве
6
Витория Гимараеш
7
Маритиму
8
Насьональ
9
Спортинг
10
Эшторил
11
Ольяненси
12
Академика
13
Морейренcе
14
Жил Висенте
15
Бейра-Мар
16
Витория Сетубал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
35
11
24
38
15
10
5
0
32
9
23
35
15
6
7
2
22
16
6
25
15
7
3
5
26
21
5
24
15
7
2
6
21
25
-4
23
15
5
3
7
18
25
-7
18
15
5
3
7
20
31
-11
18
15
5
2
8
19
26
-7
17
15
4
5
6
20
22
-2
17
15
4
4
7
16
19
-3
16
15
2
6
7
13
22
-9
12
15
2
5
8
11
18
-7
11
15
2
4
9
14
27
-13
10
15
2
4
9
13
30
-17
10
15
2
2
11
14
29
-15
8
15
1
4
10
12
30
-18
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+