Турниры:
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
|30 тур
|19 мая, воскресенье
|21:30
|Бейра-Мар
|1:4
|Спортинг
|29 тур
|11 мая, суббота
|21:15
|Эшторил
|2:1
|Бейра-Мар
|28 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Бейра-Мар
|4:2
|Маритиму
|27 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|2:1
|Бейра-Мар
|26 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Бейра-Мар
|1:0
|Жил Висенте
|25 тур
|7 апреля, воскресенье
|21:00
|Витория Гимараеш
|2:1
|Бейра-Мар
|24 тур
|30 марта, суббота
|20:00
|Бейра-Мар
|0:1
|Ольяненси
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|20:00
|Бейра-Мар
|2:2
|Насьональ
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|22:00
|Пасуш де Феррейра
|1:1
|Бейра-Мар
|21 тур
|3 марта, воскресенье
|23:30
|Бейра-Мар
|0:1
|Бенфика
|20 тур
|23 февраля, суббота
|20:00
|Витория Сетубал
|1:0
|Бейра-Мар
|19 тур
|16 февраля, суббота
|00:30
|Бейра-Мар
|0:2
|Порту
|18 тур
|10 февраля, воскресенье
|20:00
|Морейренcе
|3:0
|Бейра-Мар
|17 тур
|3 февраля, воскресенье
|22:00
|Бейра-Мар
|3:3
|Брага
|16 тур
|25 января, пятница
|23:59
|Академика
|3:1
|Бейра-Мар
|15 тур
|18 января, пятница
|23:59
|Спортинг
|1:0
|Бейра-Мар
|14 тур
|15 января, вторник
|00:15
|Бейра-Мар
|0:1
|Эшторил
|13 тур
|6 января, воскресенье
|20:00
|Маритиму
|1:1
|Бейра-Мар
|12 тур
|15 декабря, суббота
|20:00
|Бейра-Мар
|3:1
|Риу Аве
|11 тур
|9 декабря, воскресенье
|20:00
|Жил Висенте
|1:2
|Бейра-Мар
|10 тур
|24 ноября, суббота
|00:15
|Бейра-Мар
|2:2
|Витория Гимараеш
|9 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Ольяненси
|1:0
|Бейра-Мар
|8 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Насьональ
|2:4
|Бейра-Мар
|7 тур
|27 октября, суббота
|19:00
|Бейра-Мар
|0:2
|Пасуш де Феррейра
|6 тур
|6 октября, суббота
|23:30
|Бенфика
|2:1
|Бейра-Мар
|5 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Бейра-Мар
|1:1
|Витория Сетубал
|4 тур
|22 сентября, суббота
|23:30
|Порту
|4:0
|Бейра-Мар
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Бейра-Мар
|1:1
|Морейренcе
|2 тур
|25 августа, суббота
|21:15
|Брага
|3:1
|Бейра-Мар
|1 тур
|20 августа, понедельник
|23:15
|Бейра-Мар
|3:3
|Академика