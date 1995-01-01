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    Бейра-Мар - результаты

    Город Авейру
    Дивизион Португалия-Второй дивизион
    Сайт http://www.beiramar.pt/scid/webscbm/
    Стадион Муниципал де Авейру
    Тренер Улиссеш Мораиш
    Турниры:
    Португалия. Высшая лига (2012/2013)
    30 тур
    		19 мая, воскресенье 21:30 Бейра-Мар 1:4 Спортинг
    29 тур
    		11 мая, суббота 21:15 Эшторил 2:1 Бейра-Мар
    28 тур
    		5 мая, воскресенье 19:00 Бейра-Мар 4:2 Маритиму
    27 тур
    		28 апреля, воскресенье 19:00 Риу Аве 2:1 Бейра-Мар
    26 тур
    		21 апреля, воскресенье 19:00 Бейра-Мар 1:0 Жил Висенте
    25 тур
    		7 апреля, воскресенье 21:00 Витория Гимараеш 2:1 Бейра-Мар
    24 тур
    		30 марта, суббота 20:00 Бейра-Мар 0:1 Ольяненси
    23 тур
    		17 марта, воскресенье 20:00 Бейра-Мар 2:2 Насьональ
    22 тур
    		10 марта, воскресенье 22:00 Пасуш де Феррейра 1:1 Бейра-Мар
    21 тур
    		3 марта, воскресенье 23:30 Бейра-Мар 0:1 Бенфика
    20 тур
    		23 февраля, суббота 20:00 Витория Сетубал 1:0 Бейра-Мар
    19 тур
    		16 февраля, суббота 00:30 Бейра-Мар 0:2 Порту
    18 тур
    		10 февраля, воскресенье 20:00 Морейренcе 3:0 Бейра-Мар
    17 тур
    		3 февраля, воскресенье 22:00 Бейра-Мар 3:3 Брага
    16 тур
    		25 января, пятница 23:59 Академика 3:1 Бейра-Мар
    15 тур
    		18 января, пятница 23:59 Спортинг 1:0 Бейра-Мар
    14 тур
    		15 января, вторник 00:15 Бейра-Мар 0:1 Эшторил
    13 тур
    		6 января, воскресенье 20:00 Маритиму 1:1 Бейра-Мар
    12 тур
    		15 декабря, суббота 20:00 Бейра-Мар 3:1 Риу Аве
    11 тур
    		9 декабря, воскресенье 20:00 Жил Висенте 1:2 Бейра-Мар
    10 тур
    		24 ноября, суббота 00:15 Бейра-Мар 2:2 Витория Гимараеш
    9 тур
    		11 ноября, воскресенье 20:00 Ольяненси 1:0 Бейра-Мар
    8 тур
    		4 ноября, воскресенье 20:00 Насьональ 2:4 Бейра-Мар
    7 тур
    		27 октября, суббота 19:00 Бейра-Мар 0:2 Пасуш де Феррейра
    6 тур
    		6 октября, суббота 23:30 Бенфика 2:1 Бейра-Мар
    5 тур
    		30 сентября, воскресенье 19:00 Бейра-Мар 1:1 Витория Сетубал
    4 тур
    		22 сентября, суббота 23:30 Порту 4:0 Бейра-Мар
    3 тур
    		2 сентября, воскресенье 19:00 Бейра-Мар 1:1 Морейренcе
    2 тур
    		25 августа, суббота 21:15 Брага 3:1 Бейра-Мар
    1 тур
    		20 августа, понедельник 23:15 Бейра-Мар 3:3 Академика
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