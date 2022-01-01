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Италия. Серия B
Команды
Авеллино
Состав
€ 13 млн
Авеллино - состав команды
Авеллино
Италия. Серия B
Стадион:
Партенио-Адриано Ломбарди
Сайт:
http://www.usavellino.it
Тренер:
Алессандро Неста
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Даффара Джованни
Вра
21
€ 1.5 млн
1
Antony Iannarilli
Вра
-
53
Jacopo Sassi
Вра
-
2
Миссори Филиппо
Защ
22
€ 1.7 млн
4
Иццо Армандо
Защ
34
€ 1.3 млн
63
Фонтанароза Алессандро
Защ
23
€ 1.2 млн
56
Энричи Патрик
Защ
25
€ 0.45 млн
3
Сала Марко
Защ
27
€ 0.4 млн
19
Filippo Reale
Защ
-
78
Alessandro Milani
Защ
-
44
Lorenco Šimić
Защ
-
16
Куми Джастин
Пол
21
€ 1.2 млн
20
Палумбо Мартин
Пол
24
€ 0.6 млн
8
Гьябуаа Эммануэль
Пол
24
€ 0.5 млн
6
Палмиеро Лука
Пол
30
€ 0.5 млн
11
Д'Андреа Лука
Пол
21
€ 0.5 млн
39
Michele Besaggio
Пол
-
7
Тутино Дженнаро
Нап
29
€ 1.2 млн
94
Инсинье Роберто
Нап
32
€ 0.75 млн
14
Бьяши Томмазо
Нап
31
€ 0.7 млн
8
Пандольфи Лука
Нап
28
€ 0.4 млн
99
Фавилли Андреа
Нап
29
€ 0.2 млн
18
Lorenzo Sgarbi
Нап
-
17
Valerio Crespi
Нап
-
33
Giuseppe Panico
Нап
-
24
D. Sounas
Нап
-
21
Marco Armellino
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 10
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