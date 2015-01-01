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    Атлас - таблица

    Город Гвадалахара
    Дивизион Мексика-Примера
    Сайт http://www.atlas.com.mx
    Турниры:
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Санта-Фе 6 4 0 2 10:5 +5 12
    2. Атлетико Минейро 6 3 0 3 5:4 +1 9
    3. Коло-Коло 6 3 0 3 8:9 -1 9
    4. Атлас 6 2 0 4 4:9 -5 6
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Санта-Фе 3 2 0 1 6:3 +3 6
    2. Атлетико Минейро 3 2 0 1 4:1 +3 6
    3. Коло-Коло 3 2 0 1 4:3 +1 6
    4. Атлас 3 1 0 2 2:4 -2 3
    Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Санта-Фе 3 2 0 1 4:2 +2 6
    2. Коло-Коло 3 1 0 2 4:6 -2 3
    3. Атлетико Минейро 3 1 0 2 1:3 -2 3
    4. Атлас 3 1 0 2 2:5 -3 3
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