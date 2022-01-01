Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
16
12
6
62
45
17
60
34
16
8
10
50
38
12
56
34
15
11
8
56
41
15
56
34
16
7
11
51
40
11
55
34
14
8
12
50
45
5
50
34
12
13
9
42
37
5
49
34
13
9
12
45
38
7
48
34
12
10
12
34
38
-4
46
34
13
6
15
47
49
-2
45
34
11
11
12
52
53
-1
44
34
11
10
13
40
40
0
43
34
10
13
11
46
53
-7
43
34
9
15
10
39
42
-3
42
34
12
6
16
41
41
0
42
34
11
8
15
42
46
-4
41
34
12
7
15
62
65
-3
38
34
9
9
16
34
61
-27
36
34
9
7
18
43
64
-21
34
Команда
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
1
5
34
17
17
34
17
10
3
4
30
20
10
33
17
9
4
4
24
16
8
31
17
9
4
4
33
18
15
31
17
8
6
3
24
21
3
30
17
8
6
3
23
12
11
30
17
9
3
5
31
22
9
30
17
9
3
5
34
24
10
30
17
7
7
3
39
29
10
28
17
8
4
5
23
15
8
28
17
8
3
6
16
16
0
27
17
7
6
4
26
15
11
27
17
7
5
5
23
17
6
26
17
5
9
3
23
20
3
24
17
5
9
3
21
17
4
24
17
8
4
5
36
25
11
23
17
6
4
7
20
20
0
22
17
4
4
9
21
31
-10
16
Команда
1
2
4
5
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
9
5
3
23
16
7
32
17
8
3
6
28
25
3
27
17
6
8
3
22
17
5
26
17
5
7
5
16
21
-5
22
17
6
3
8
19
23
-4
21
17
5
4
8
23
33
-10
19
17
4
7
6
18
22
-4
19
17
4
7
6
19
25
-6
19
17
5
4
8
22
26
-4
19
17
4
6
7
18
25
-7
18
17
5
3
9
22
33
-11
18
17
4
5
8
20
25
-5
17
17
4
5
8
17
23
-6
17
17
4
3
10
16
27
-11
15
17
2
7
8
19
35
-16
13
17
3
2
12
17
25
-8
11
17
4
3
10
26
40
-14
10
17
1
3
13
10
40
-30
6
❗Лехия: -5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире