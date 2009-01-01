Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
5
7
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
24
6
6
84
41
43
78
36
19
9
8
64
45
19
66
36
15
8
13
55
48
7
53
36
13
13
10
47
45
2
52
36
12
11
13
54
46
8
47
36
13
8
15
57
65
-8
47
36
12
9
15
47
48
-1
45
36
11
10
15
50
56
-6
43
36
7
10
19
28
59
-31
31
36
6
12
18
31
64
-33
30
Команда
2
3
5
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
4
2
43
15
28
40
18
12
3
3
42
21
21
39
18
10
6
2
34
20
14
36
18
8
6
4
32
24
8
30
18
8
4
6
33
25
8
28
18
7
5
6
25
22
3
26
18
5
8
5
25
19
6
23
18
6
4
8
24
22
2
22
18
5
3
10
17
30
-13
18
18
3
5
10
14
30
-16
14
Команда
2
3
4
6
7
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
12
2
4
41
26
15
38
18
9
4
5
31
26
5
31
18
7
6
5
22
24
-2
27
18
7
3
8
29
27
2
24
18
4
5
9
25
34
-9
17
18
4
5
9
14
23
-9
17
18
4
5
9
14
29
-15
17
18
5
2
11
25
41
-16
17
18
3
7
8
13
25
-12
16
18
1
9
8
14
34
-20
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире