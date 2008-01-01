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Англия. Национальная лига
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Результаты
Олдершот - результаты матчей
Олдершот
Англия. Национальная лига
Стадион:
ЕВВ Стэдиум
Сайт:
http://www.theshots.co.uk/
Тренер:
Дин Холдсуорт
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Национальная лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Национальная лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2012/2013
Англия. Кубок Лиги. Плей-офф 2011/2012
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига. Плей-офф 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
25.04 | 14:30
Олдершот
0 : 2
Труро Сити
18.04 | 17:00
Брэкли Таун
2 : 1
Олдершот
14.04 | 21:45
Олдершот
0 : 2
Саутенд Юнайтед
11.04 | 17:00
Олдершот
0 : 1
Гейтсхед
06.04 | 17:00
Уилдстон
3 : 0
Олдершот
03.04 | 17:00
Олдершот
2 : 2
Саттон Юнайтед
28.03 | 18:00
Моркамб
0 : 2
Олдершот
24.03 | 22:45
Олдершот
1 : 2
Борэм Вуд
21.03 | 15:30
Уокинг
3 : 2
Олдершот
14.03 | 18:00
Олдершот
0 : 3
Йорк Сити
10.03 | 22:45
Олдершот
0 : 2
Карлайл Юнайтед
07.03 | 18:00
Форест Грин
2 : 1
Олдершот
28.02 | 18:00
Олдершот
0 : 2
Рочдейл
25.02 | 22:45
Брейнтри Таун
1 : 2
Олдершот
21.02 | 18:00
Олдершот
3 : 1
Сканторп Юнайтед
17.02 | 22:45
Йовил
1 : 2
Олдершот
14.02 | 18:00
Тамуорт
1 : 1
Олдершот
07.02 | 18:00
Олдершот
3 : 2
Галифакс
31.01 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 3
Олдершот
17.01 | 18:00
Истли
1 : 4
Олдершот
10.01 | 18:00
Олдершот
1 : 5
Солихалл Мурс
30.12 | 22:45
Олдершот
4 : 1
Уилдстон
26.12 | 18:00
Саттон Юнайтед
0 : 0
Олдершот
20.12 | 15:30
Бостон Юнайтед
0 : 2
Олдершот
06.12 | 18:00
Олдершот
2 : 1
Алтричем
29.11 | 18:00
Йорк Сити
5 : 1
Олдершот
22.11 | 15:30
Олдершот
1 : 2
Уокинг
15.11 | 18:03
Рочдейл
1 : 0
Олдершот
08.11 | 15:30
Олдершот
2 : 3
Форест Грин
04.11 | 22:45
Борэм Вуд
1 : 0
Олдершот
25.10 | 17:00
Сканторп Юнайтед
2 : 1
Олдершот
18.10 | 17:00
Олдершот
1 : 2
Тамуорт
04.10 | 17:00
Саутенд Юнайтед
3 : 0
Олдершот
30.09 | 21:45
Олдершот
1 : 1
Брейнтри Таун
27.09 | 17:00
Галифакс
4 : 2
Олдершот
24.09 | 21:45
Олдершот
1 : 4
Йовил
20.09 | 17:00
Олдершот
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
13.09 | 17:00
Карлайл Юнайтед
2 : 0
Олдершот
06.09 | 19:30
Олдершот
2 : 2
Брэкли Таун
03.09 | 21:45
Труро Сити
2 : 2
Олдершот
30.08 | 17:00
Гейтсхед
3 : 3
Олдершот
25.08 | 17:00
Олдершот
4 : 0
Моркамб
23.08 | 17:00
Солихалл Мурс
1 : 5
Олдершот
20.08 | 21:45
Олдершот
2 : 3
Истли
16.08 | 17:00
Олдершот
2 : 3
Бостон Юнайтед
09.08 | 17:00
Алтричем
3 : 2
Олдершот
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