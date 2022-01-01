Введите ваш ник на сайте
СуперСпорт Юнайтед - состав команды

Претория
Стадион:
Лукас Морипе
Сайт:
http://www.supersportunited.co.za/
Состав Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
20
Госс Рикардо
Вра
31
€ 0.4 млн.
2
Мобби Нийко
Защ
31
€ 0.8 млн.
25
Айер Кеанин
Пол
25
€ 0.3 млн.
5
Eric Mbangossoum
Пол
-
21
Donnay Jansen
Пол
-
35
Lebohang Maboe
Пол
-
12
Насир Абубекер
Нап
25
-
11
Terrence Dzvukamanja
Нап
-
27
Christian Saile Basomboli
Нап
-
Всего игроков: 9, из них вратарей: 1, защитников: 1, полузащитников: 4, нападающих: 3
