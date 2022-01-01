Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
МЛС
Турция
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
СуперСпорт Юнайтед
Состав
СуперСпорт Юнайтед - состав команды
Претория
Стадион:
Лукас Морипе
Сайт:
http://www.supersportunited.co.za/
Состав
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
20
Госс Рикардо
Вра
31
€ 0.4 млн.
2
Мобби Нийко
Защ
31
€ 0.8 млн.
25
Айер Кеанин
Пол
25
€ 0.3 млн.
5
Eric Mbangossoum
Пол
-
21
Donnay Jansen
Пол
-
35
Lebohang Maboe
Пол
-
12
Насир Абубекер
Нап
25
-
11
Terrence Dzvukamanja
Нап
-
27
Christian Saile Basomboli
Нап
-
Всего игроков: 9, из них вратарей: 1, защитников: 1, полузащитников: 4, нападающих: 3
Главные новости
Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме
22:16
Фото
Заявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева
22:05
Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца
21:40
6
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
21:12
1
Станкович близок к возвращению к работе
20:58
1
Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»
20:47
19
«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева
20:11
2
Раскрыта зарплата Соболева в «Зените»
19:41
14
Фото
Русская модель родила первенца Алексису Санчесу
19:35
4
Глушаков рассказал о конфликте с Павлюченко: «В раздевалке мне чуть не щелкнул»
19:18
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: