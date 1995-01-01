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«Бавария» побила рекорд Бундеслиги
00:41
Французский защитник дал согласие на переход в «Локомотив»
00:29
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и вплотную приблизилась к лидеру
00:16
«Барселона» и «Челси» поспорят за Мессиньо
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00:49
Тихонов прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»
00:23
Нигматуллин рассказал, как поступает с меркантильными женщинами
00:08
Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за местоположения клуба вблизи украинской границы
12 января
23:55
Семин оценил приглашение португальских скаутов в «Спартак»
23:44
«Динамо» пыталось купить вратаря «Краснодара»
23:33
Генич задал вопрос Миранчуку
23:23
Сульшер может возглавить европейскую сборную
23:11
Тихонов озвучил свои задачи в «Енисее»
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23:00
Нигматуллин рассказал, как справился с депрессией
22:52
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«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
22:44
Канчельскис: «Зенит» – хозяин РПЛ, а «Спартак» не сможет выиграть даже два чемпионства подряд»
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Холанд пропустит девятый матч подряд
22:22
«Балтика» расторгла контракт с воспитанником «Спартака»
21:56
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Игрокам «Акрона» пришлось выгонять гусей с поля на сборе в ОАЭ
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В «Гавре» отреагировали на новость об интересе к защитнику «Зенита»
21:34
Топ-10 лучших футболистов в истории Африки по версии FourFourTwo
21:21
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
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21:09
Кубок Азии. Катар разгромил Ливан (3:0) в матче-открытии
20:59
Билялетдинов оценил перспективы Глушакова в «Ростове»
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20:49
«Ньюкасл» хочет одной продажей решить финансовые проблемы клуба
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20:39
«Разве это было эмоционально?»: Галактионов – о матерном интервью после ничьей с «Крыльями»
20:30
Тен Хаг нашел замену Марсьялю в «Аяксе»
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Нигматуллин: «Геморрой – беда многих спортсменов»
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20:00
Игрок «Зенита» может стать одноклубником Кузяева в «Гавре»
19:52
ФИФА наказала сборные Аргентины и Бразилии
19:45
Лидер Первой лиги не подпишет Ионова
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Анчелотти сравнялся с Зиданом по числу матчей во главе «Реала» – у кого больше трофеев?
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