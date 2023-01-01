Основной этап
Плей-офф
Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
9
8
15
6
3
0
3
12
10
2
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
1
1
4
6
13
-7
4
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
6
4
11
6
2
3
1
4
4
0
9
6
2
2
2
11
6
5
8
6
1
1
4
3
12
-9
4
Группа C
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
11
4
7
15
6
3
1
2
16
8
8
10
6
3
1
2
9
7
2
10
6
0
0
6
5
22
-17
0
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
16
2
14
16
6
4
1
1
11
6
5
13
6
2
0
4
7
10
-3
6
6
0
0
6
1
17
-16
0
Группа E
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
7
6
14
6
2
2
2
5
5
0
8
6
2
1
3
9
9
0
7
6
0
3
3
3
9
-6
3
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
8
3
13
6
4
0
2
12
9
3
12
6
2
0
4
5
9
-4
6
6
1
1
4
7
9
-2
4
Группа G
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
12
7
5
12
6
4
0
2
14
7
7
12
6
4
0
2
14
9
5
12
6
0
0
6
4
21
-17
0
Группа H
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
8
3
11
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
1
3
9
13
-4
7
6
2
0
4
9
10
-1
6
Группа I
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
6
11
16
6
3
1
2
12
8
4
10
6
3
0
3
11
13
-2
9
6
0
0
6
9
22
-13
0
Группа J
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
14
5
9
16
6
2
2
2
12
8
4
8
6
1
2
3
8
11
-3
5
6
1
1
4
6
16
-10
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
6
3
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
2
0
8
2
6
5
3
1
1
1
2
2
0
4
Группа 2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
0
1
10
3
7
6
3
0
0
3
3
7
-4
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 4
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
3
6
-3
0
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
2
0
1
9
3
6
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
4
4
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
0
2
6
6
0
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
1
0
8
4
4
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
0
0
3
5
11
-6
0
Группа 9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
5
6
-1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
0
3
3
10
-7
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 2
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
0
3
2
15
-13
0
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
0
2
4
4
0
3
3
0
0
3
0
11
-11
0
Группа 4
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
Группа 6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
6
2
6
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
0
3
1
13
-12
0
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
1
2
3
9
-6
1
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
5
10
-5
3
3
0
0
3
4
11
-7
0
Группа 9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
0
3
3
7
-4
0
3
0
0
3
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
1/8 финала
Насаф
0
1
Аль-Айн
0
2
Насаф
0 : 0
Аль-Айн
Аль-Айн
2 : 1
Насаф
Аль-Фейха
0
0
Аль-Наср
1
2
Аль-Фейха
0 : 1
Аль-Наср
Аль-Наср
2 : 0
Аль-Фейха
Сепахан
1
1
Аль-Хиляль
3
3
Сепахан
1 : 3
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
3 : 1
Сепахан
Навбахор
0
1
Аль-Иттихад
0
2
Навбахор
0 : 0
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
2 : 1
Навбахор
Чонбук Хендай Моторс
2
1
Пхохан Стилерс
0
1
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
Пхохан Стилерс
Пхохан Стилерс
1 : 1
Чонбук Хендай Моторс
Ульсан Хендэ
3
2
Вентфорет Кофу
0
1
Ульсан Хендэ
3 : 0
Вентфорет Кофу
Вентфорет Кофу
1 : 2
Ульсан Хендэ
Шаньдун Тайшань
2
4
Кавасаки Фронтале
3
2
Шаньдун Тайшань
2 : 3
Кавасаки Фронтале
Кавасаки Фронтале
2 : 4
Шаньдун Тайшань
Бангкок Юнайтед
2
0
Йокогама Маринос
2
1
Бангкок Юнайтед
2 : 2
Йокогама Маринос
Йокогама Маринос
1 : 0
Бангкок Юнайтед
1/4 финала
Аль-Айн
1
3
Аль-Наср
0
4
Аль-Айн
1 : 0
Аль-Наср
Аль-Наср
4 : 3
Аль-Айн
Аль-Хиляль
2
2
Аль-Иттихад
0
0
Аль-Хиляль
2 : 0
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
0 : 2
Аль-Хиляль
Чонбук Хендай Моторс
1
0
Ульсан Хендэ
1
1
Чонбук Хендай Моторс
1 : 1
Ульсан Хендэ
Ульсан Хендэ
1 : 0
Чонбук Хендай Моторс
Шаньдун Тайшань
1
0
Йокогама Маринос
2
1
Шаньдун Тайшань
1 : 2
Йокогама Маринос
Йокогама Маринос
1 : 0
Шаньдун Тайшань
1/2 финала
Аль-Айн
4
1
Аль-Хиляль
2
2
Аль-Айн
4 : 2
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
2 : 1
Аль-Айн
Ульсан Хендэ
1
2
Йокогама Маринос
0
4
Ульсан Хендэ
1 : 0
Йокогама Маринос
Йокогама Маринос
4 : 2
Ульсан Хендэ
Финал
Йокогама Маринос
2
1
Аль-Айн
1
5
Йокогама Маринос
2 : 1
Аль-Айн
Аль-Айн
5 : 1
Йокогама Маринос