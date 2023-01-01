Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
22
4
8
68
31
37
70
34
20
9
5
51
23
28
69
34
17
10
7
56
42
14
61
34
17
7
10
59
40
19
58
34
15
9
10
60
45
15
54
34
14
9
11
58
53
5
51
34
14
7
13
48
59
-11
49
34
14
7
13
49
47
2
49
34
13
8
13
43
39
4
47
34
11
12
11
37
36
1
45
34
11
12
11
37
45
-8
45
34
11
8
15
48
52
-4
41
34
11
7
16
38
49
-11
40
34
10
7
17
44
59
-15
37
34
10
6
18
33
51
-18
36
34
7
10
17
39
56
-17
31
34
6
12
16
38
53
-15
30
34
6
10
18
37
63
-26
28
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
0
2
46
12
34
45
17
13
2
2
36
14
22
41
17
9
6
2
33
19
14
33
17
10
3
4
28
15
13
33
17
9
4
4
32
18
14
31
17
8
5
4
24
17
7
29
17
8
4
5
24
15
9
28
17
8
3
6
22
21
1
27
17
8
2
7
19
20
-1
26
17
7
4
6
26
26
0
25
17
5
8
4
19
19
0
23
17
6
5
6
27
22
5
23
17
7
2
8
20
25
-5
23
17
5
6
6
30
30
0
21
17
5
6
6
19
22
-3
21
17
6
3
8
19
24
-5
21
17
4
7
6
21
22
-1
19
17
4
7
6
27
30
-3
19
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
6
1
23
8
15
36
17
9
3
5
28
23
5
30
17
8
4
5
23
23
0
28
17
7
4
6
22
19
3
25
17
7
3
7
22
33
-11
24
17
6
5
6
28
27
1
23
17
6
4
7
18
17
1
22
17
6
2
9
25
30
-5
20
17
5
4
8
19
24
-5
19
17
3
9
5
15
24
-9
18
17
5
3
9
21
30
-9
18
17
4
5
8
23
26
-3
17
17
4
3
10
14
27
-13
15
17
3
5
9
24
34
-10
14
17
3
5
9
19
29
-10
14
17
2
5
10
17
31
-14
11
17
2
4
11
20
34
-14
10
17
2
3
12
10
33
-23
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире