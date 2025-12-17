Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Словения. Первая Лига
Команды
Мура 05
Новости
Мура 05 - новости команды
Мурска-Собота
Словения. Первая Лига
Стадион:
Фазанерия
Сайт:
http://www.nsmura.si/
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
2025.08.12 16:00
Фото
«Рубин» усилился австрийским форвардом
2024.01.25 20:20
2
«Рубин» собирается подписать австрийского нападающего
2024.01.23 09:05
Даку переходит из «Осиека» в «Рубин»: в Косово раскрыли детали сделки
2023.07.03 20:15
«Рубин» заинтересован в 25-летнем форварде из Косово
2023.07.01 09:37
Лига конференций. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение при Конте, уступив словенской «Муре»
2021.11.25 22:48
6
Лига конференций. «Тоттенхэм» разгромил «Муру» благодаря хет-трику Кейна
2021.09.30 23:58
1
Товарищеские матчи. «Ростов» разгромил «Муру», «Краснодар» и «Арсенал» проиграли
2021.07.01 21:33
1
Главные новости
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
3
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
10
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
7
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+