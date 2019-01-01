Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
5
7
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
4
2
25
12
13
28
14
6
6
2
21
14
7
24
15
6
5
4
17
13
4
23
14
5
5
4
15
15
0
20
13
5
5
3
17
12
5
20
15
5
4
6
19
21
-2
19
14
4
5
5
21
13
8
17
14
2
7
5
14
25
-11
13
14
3
4
7
15
25
-10
13
13
1
5
7
15
29
-14
8
Команда
1
2
3
4
6
7
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
3
3
1
11
5
6
12
7
3
3
1
10
7
3
12
7
3
2
2
10
10
0
11
6
3
2
1
14
5
9
11
8
3
2
3
13
12
1
11
6
3
2
1
9
4
5
11
8
2
3
3
10
7
3
9
7
2
2
3
10
9
1
8
7
1
3
3
3
10
-7
6
7
0
3
4
6
14
-8
3
Команда
1
2
3
4
5
6
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
2
1
11
7
4
17
7
3
3
1
10
9
1
12
8
3
2
3
7
6
1
11
7
2
3
2
5
5
0
9
7
2
3
2
8
8
0
9
6
2
2
2
11
6
5
8
7
2
2
3
6
9
-3
8
7
1
4
2
11
15
-4
7
7
1
2
4
5
16
-11
5
6
1
2
3
9
15
-6
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире