Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
2
3
29
16
13
38
17
11
3
3
34
17
17
36
17
11
2
4
34
16
18
35
17
10
2
5
37
23
14
32
17
7
5
5
25
21
4
26
17
7
3
7
19
18
1
24
17
6
4
7
20
20
0
22
17
6
4
7
23
26
-3
22
17
6
2
9
19
26
-7
20
17
5
3
9
27
27
0
18
17
3
1
13
12
47
-35
10
17
1
3
13
17
39
-22
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
25
9
16
22
7
6
1
0
16
6
10
19
8
6
1
1
17
8
9
19
8
5
1
2
14
4
10
16
8
4
2
2
14
10
4
14
9
4
2
3
8
10
-2
14
9
3
4
2
16
13
3
13
8
3
1
4
9
10
-1
10
10
3
1
6
15
17
-2
10
9
2
1
6
5
23
-18
7
9
2
1
6
8
16
-8
7
8
1
1
6
8
15
-7
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
1
3
13
10
3
19
9
5
2
2
17
9
8
17
9
5
1
3
23
19
4
16
8
4
3
1
15
10
5
15
8
4
1
3
9
7
2
13
9
3
3
3
11
11
0
12
8
3
1
4
11
8
3
10
9
3
1
5
10
16
-6
10
8
3
0
5
4
7
-3
9
7
2
2
3
12
10
2
8
8
1
0
7
7
24
-17
3
9
0
2
7
9
24
-15
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире